مبتلايان به آسم و آلرژي از تردد در روزهاي طوفاني خودداري كنند / بيشترين ميزان غلظت گرده ها صبح زود و غروب است

دكتر محمد قره گزلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با بيان اينكه علف هاي هرز و خانواده چمن بيشتر در بلوارها و پارك ها وجود دارد ، افزود: پس از يك دوره افت علائم آلرژي به علت گرده افشاني برخي گياهان در فصل بهار ، بار ديگر در اواخر تابستان و اوايل پاييز با مشكلات ابتلا به آلرژي بيني و آسم مواجه هستيم.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه برخي افراد سابقه ابتلا به آلرژي را در اين ماه ها دارند ، بنابراين بايد براي پيشگيري از تشديد علائم بيماري ، تمهيدات لازم را در نظر گيرند به گونه اي كه در روزهايي كه شدت باد زياد بوده و يا هوا طوفاني است كمتر از منزل خارج شوند ، چون در اين روزها گرده هاي گياهان به ميزان بيشتري در فضا پراكنده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: در برخي كشورهاي توسعه يافته همراه با اعلام وضعيت هواشناسي ، ميزان غلظت گرده ها را با ذكر محل منطقه و نوع گرده در آن مناطق به مردم اعلام مي كنند تا در صورت مسافرت به اين مناطق و داشتن آلرژي به اين گرده ها و يا زمينه بيماري آسم ، زمان مسافرت خود را به تاخير بيندازند.

وي ادامه داد: غلظت گرده افشاني ها در هنگام صبح زود و غروب نسبت به ساير زمان هاي روز بيشتر است ، چون وزن گرده ها در اين زمان ها سنگين تر شده و به سطح زمين نزديك تر مي شوند. بنابراين بايد از باز كردن پنجره هاي منزل و يا پايين كشيدن شيشه ماشين هنگام مسافرت در اين ايام خودداري شود.

عضو كميته كشوري آسم و آلرژي تصريح كرد: استفاده از جارو برقي به ويژه در اتاق خواب 2 تا 3 بار در هفته مي تواند باعث جمع آوري گرده هاي آلرژي زا شود. همچنين افراد دچار حساسيت ها بايد در اين زمان از سال از جمع آوري برگ درختان در باغچه ها يا باغ پرهيز كنند ، چون حجم زيادي از گرده ها بر روي برگ هاي كف باغچه يا باغ وجود دارد كه مي تواند موجب ايجاد آلرژي يا ظاهر شدن علائم آسم در افراد داراي زمينه اين بيماري شود.

وي گفت: در صورت بروز علائم آسم در افراد بايد با مراجعه به پزشك از داروهاي درماني براي رفع مشكل آسم و آلرژي استفاده كرد.