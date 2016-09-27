به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی و دیدگاه های راهبردی» چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت سه شنبه ششم مهر ماه در حالی با کارشناسی نادر طالب زاده برگزار شد که دیوید بارسامیان تحلیلگر آمریکایی نیز از تحریف مقاومت ایران توسط رسانه های آمریکایی سخن گفت.

هزینه مقاومت چیست؟

وی در این نشست گفت: تصویری که در رسانه های آمریکا از جریان مقاومت ایران منعکس می شود، کاملا تحریف شده است. در آنجا نشان داده می شود که همیشه ایران ضد و مخالف است و دلیل اصلی نمایش این تصویر هم این است که وقتی از مدار قدرت آمریکا بیرون بایستید، محکوم می شوید و این هزینه مقاومت است. به هر ترتیب من مقاومت را آن چیزی می دانم که مشاهده کرده ام. مثل هند که ادعا می کند بزرگترین دموکراسی دنیاست اما مسئولان آن خود در حال اشغال کشمیر بوده و هستند. همین حالا نیز انتفاضه مقاومت در کشمیر ضد ارتش هند در جریان است و عده زیادی در این جریان کشته، زخمی و نابینا شده اند. این درگیری که از سال ۱۹۴۷ شروع شده است باعث شده کشمیر بیشترین تراکم نیروهای نظامی را با ۷۰۰ هزار نظامی در خود جای بدهد.

بارسامیان بیان کرد: این نظامیان به طور منظم زندگی روزمره مردم کشمیر را کنترل و رسانه ها در آمریکا این موضوع را پنهان می کنند. من بارها به کشمیر سفر و گزارش هایی از وضعیت این منطقه تهیه کرده ام. در نتیجه همین تلاش هاست که دیگر من را به این منطقه راه نمی دهند و برای من که دوستان و آشنایان زیادی در هند دارم، این ممنوعیت ورود ناراحت کننده است.

وقتی واقعیت ها مخفی می شود

این تحلیلگر سیاسی با بیان این که وظیفه رسانه مستقل رفتن به جایی است که نمی خواهند، ادامه داد: در حال حاضر هند توانسته تصویر مورد نظر خود را به آمریکا بفروشد. در آمریکا همیشه گفته می شود هند سرزمین بودا و گاندی و مردم هند پیوسته در حال مراقبه هستند. این تصویر اما واقعیت ها را مخفی می کند. مثلا در جنوب هند مقاومت های زیادی در برابر دولت هند وجود دارد که در رسانه های آمریکا از آن صحبت نمی شود. اگر هم پوشش خبری صورت گیرد، دولت های مخالفت کننده به عنوان تروریسم معرفی می شوند.

وی با اشاره به انتخاب مغرضانه عبارت تروریسم برای اطلاق به دولت ها و جریان های مقاومت، توسط رسانه های آمریکایی اظهار کرد: باید به انتخاب این عنوان برای افراد و دولت های مخالف در آمریکا توجه کرد. زیرا اگر چنین عنوان بیان می شود باید عادلانه به همه جریان ها نسبت داده شود. این در حالی است که رسانه ها در آمریکا درباره اسرائیل و فلسطین به شدت واقعیت را تحریف می کنند. اسرائیل دولت بی گناهی که تحت تهدید قدرت بزرگی به نام فلسطین قرار دارد، نمایش داده می شود و به سختی می توان از این شعارها راه را به سمت حقیقت باز کرد. همانطور که هیتلر می گفت: «اگر مکررا دروغ بگوییم، مردم باور خواهند کرد» روایت در آمریکا به شدت تحت کنترل است. از این رو درباره رنج مردم اسرائیل بزرگنمایی و درباره رنج مردم فلسطین برخورد حداقلی می شود.

از بین رفتن روایت های معمول

این تهیه کننده رادیو با اشاره به وظیفه رسانه های مستقل بیان کرد: وظیفه برنامه من از منظر یک رسانه مستقل این است که اطلاعات را به مردم آمریکا منتقل کنم. چیزی که این روایت های معمول را از بین می برد و خلاف جریان است.

وی با اشاره به شباهت نظر سیاستمداران آمریکایی درباره موضوع استکبار بیان کرد: درباره سیاست خارجی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری آن، ترامپ و کلینتون اکنون دو نامزد این رقابت هستند و جالب است که درباره موضوع استکبار هر دو نظر یکسانی دارند. تفاوت این دو صرفا درباره تاکتیک هاست نه استراتژی کلی که همان پیشبرد قدرت اقتصادی آمریکا در سراسر دنیاست. اما می بینیم که درباره مسائل داخلی تفاوت های بسیاری بین دیدگاه های این دو وجود دارد.

طلاق برد پیت و آنجلینا جولی در آمریکا خبر اول است

این پژوهشگر با اشاره به این که دولت هایی که فرمانبردار آمریکا نباشند، باید هزینه اش را پرداخت کنند، بیان کرد: در دوران پسااستعمار دولت هایی از جمله نهرو در هند، کنیا در کنیا و بسیاری از دولت های دیگر به وجود آمده اند که در برابر زیاده خواهی آمریکا مقاومت می کنند. این دوره ای بود که آمریکا سعی می کرد جریان های ملی را سرکوب بکند. از آن دوره تاکنون آمریکا سعی کرده در جهت منافع خود دنیا را مدیریت کند. اما برای موفقیت تبلیغات در آمریکا، باید مردم خود را قانع کنند که آنچه دولتشان انجام می دهد، قابل ستایش، عادلانه و آزادی بخش و رشد دهنده دموکراسی در جهان است. بنابراین اگر این واقعیت را بگویید که مساله اصلی به دست آوردن نفت و منابع سایر کشورها در جریان جنگ است، آن ها شما را به چالش می کشند.

بارسامیان با اشاره به طرح مسائل سطحی و دم دستی در رسانه های آمریکایی گفت: رسانه های آمریکایی اکنون خبر طلاق های هالیوودی مثلا بین آنجلینا جولی و بردپیت را بررسی می کنند. متاسفانه در آمریکا این خبر اول است و رسانه های کسب و کار در آمریکا که به نظر من یک سلاح کشتار جمعی محسوب می شوند، مشغول این امر هستند. به جای این که بالا را نگاه کنند، توجه مردم را به مسائل دم دستی سوق می دهند و بسیاری از افراد به این مباحث مشغول می کنند. مشکل من با سرگرمی نیست، بلکه با اعتیاد به این اخبار است. تصویری که آمریکا با استفاده از رسانه بر جهان از خویش حاکم می کند، پر از مقاصد خوش خیم است و آن ها رخداد ۱۱ سپتامبر را بهانه ای برای پیشبرد این سیاست خود کرده اند.

آن ها برای تنبیه مخالفان خود هر کاری می کنند

این پژوهشگر آمریکایی با بیان این که آمریکایی ها سود بزرگی از جنگ می برند، عنوان کرد: صلح اولین چیزی نیست که مورد توجه آمریکا باشد. سیاست آمریکا در جهت پیشبرد نظامی در سراسر جهان است. آن ها برای تنبیه مخالفان خود هر کاری می کنند و تحریم های چند ساله این قضیه را تایید کرده که امیدوارم به زودی از بین ببرد.

وی با اشاره به تصویر منعکس شده از ایران در رسانه های آمریکایی توضیح داد: ایران در ذهن آمریکایی ها کشوری شیطانی و شر آفرین به تصویر کشیده و به عنوان یک کشور جنگ خو و تهدید خطرناک معرفی شده است. اما این ایده پایه درستی ندارد. رسانه ها در آمریکا تحت کنترل ۵ شرکت هستند. وقتی من کارم را در دهه ۱۹۷۰ شروع کردم ۵۰ کشور رسانه های دنیا را مدیریت می کردند و حالا به دلیل انحصار و خرید سهام آن شرکت ها تعدادشان از ۵۰ به ۵ محدود شده است. این ۵ شرکت ارتباط نزدیکی با ایدئولوژی حاکمیت آمریکا دارند و تا حد زیادی خط اصلی شان را واشینگتون تعیین می کند. البته آمریکا شبکه رادیویی و تلویزیونی ملی خوبی داردکه به نوعی پادزهر اطلاعات ۵ شرکت عمل می کنند. به عنوان مثال برنامه من یک رسانه مستقل در آمریکا است.

سیاست خارجی آمریکا تحت اختفای خبری است

وی با بیان این که سیاست خارجی آمریکا هنوز مبتنی بر تکانه های استعماری است، گفت: سیاست خارجی آمریکا تحت اختفای خبری است. مثلا یکی از دلایل حمله به افغانستان آزادی بخشی به زنان از سوی آمریکا بعد از ۱۵ سال اعلام شد و اما حالا شرایط زنان را می بینید که بدتر شده است.

بارسامیان با اشاره به فعالیت رسانه های مستقل افزود: رسانه مستقل باید نوری بتاباند تا تزویر رسانه ای در آمریکا مشخص شود. متاسفانه تروریسم اسلامی در آمریکا مساله امروز است. این در حالی است که یک آمریکایی به نام مک وی ساختمانی را منفجر و ۲۰۰ نفر را می کشد، اما تروریست مسیحی نام نگرفته است. بنابراین انتخاب تبعیض آمیزی برای استفاده از کلمه تروریسم توسط آمریکا صورت گرفته است.

قبل از سفرم به ایران چه سوالی پرسیدند؟

وی با اشاره به بازجویی او در فرودگاه برای سفر به ایران بیان کرد: در فرودگاه از من می پرسیدند برای چه به ایران می روی و آیا نگران این سفر نیستی!؟ من در پاسخ آن ها پرسیدم: «می دانید چند نفر از مردم کشور آمریکا بر اساس تروریسم اسلامی کشته شدند؟ »و نمی دانستند. گفتم:« ۱۰۰ نفر و اگرچه آماری ناراحت کننده است، اما۲۱۰ هزار نفر بر اساس خشونت های خیابانی در آمریکا کشته شده اند و این آمار فاجعه است. » بنابراین به مسئولان فرودگاه گفتم: «من از این که توسط مسئولان خودمان با سلاح در خیابان های آمریکا کشته شوم، بیشتر می ترسم تا این که در ایران با خطری مواجه باشم.»

این تحلیل گر رسانه با بیان این که تبلیغات ایده ها را شکل می دهند، اظهار کرد: اگر روایت خلاف جریانی وجود نداشته باشد، تبلیغات بسیار موثر است. در حال حاضر جوانان آمریکایی کاملا از رسانه های شرکتی روی برگردانده و از سایت های اینترنتی و اطلاعات جایگزین استفاده می کنند. روزنامه سنتی مثل تایمز و مجله های تایم و نیوزویک به طور چشمگیری کاهش تیراژ داشته اند. تعداد کمی از مردم هم تلویزیون آمریکا را تماشا می کنند. جوانان آمریکایی از جنگ خسته اند و در آینده به دلیل پولی که خرج جنگ در آمریکا می شود، با مشکل رو به رو خواهند شد. به نظرم آمریکا برای ابر قدرت بودن باید بشردوست باشد و منابع خود را در جهت کمک به مردم جهان به کار بیاندازد نه برای حمله به آن ها. بنابراین صلح امری غیر ممکن نیست در صورتی که آمریکا در جهت توافق گام بردارد.

انتقاد طالب زاده از خودی ها

بخش دوم این جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت. بارسامیان با ابراز تاسف از وضعیت جسمانی نادر طالب زاده در جریان سفر به عراق به دنبال صحبت های یکی از حاضران نشست درباره جریان مقاومت در ایران گفت: تصویری که از رسانه های آمریکا منعکس می شود تحریف شده است. در آنجا نشان داده می شود که همیشه ایران ضد و مخالف است و دلیل اصلی نمایش این تصویر هم این است که وقتی از مدار قدرت آمریکا بیرون بایستید، محکوم می شوید و این هزینه مقاومت است.

در پایان این نشست نادر طالب زاده با اشاره به اهمیت حضور اساتید جریان مخالف آمریکایی در ایران و بهره بردن از نظرات آن ها در محافل آکادمیک عنوان کرد: مثل آقای بارسمیان در آمریکا کم نیستند و من بارها خودم در برنامه هایم پیشنهاد حضور چنین تحلیلگرانی از آمریکا در ایران را داده ام اما علاقه ای ندیدم. این در حالی است که ما به شدت به کسانی نیاز داریم که وضع فعلی آمریکا را از منظر مخالف بررسی کنند.