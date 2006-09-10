10 ميليارد ريال اعتبار به ورزش روستاهاي خراسان شمالي اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد خسرومنعمي مدير كل تربيت بدني خراسان شمالي دراين مراسم گفت: درهفدهمين جلسه هيئت دولت دراستان خراسان شمالي بيش از 8 ميليارد ريال اعتبار به ورزش استان اختصاص يافت كه ازاين ميزان 10 ميليارد ريال مربوط به ورزش روستاها مي باشد.

خسرو منعمي افزود: امسال ازمحل اين اعتبار، عمليات احداث سالن هاي ورزشي روستاهاي درق ، گريوان ،غلامان ، سنخواست ، يك صعود، زوارم ، خانلق ، ايور، استاد ، شوقان ، باغچلق ، چناران و همچنين سالن هاي ورزشي شهرهاي آشخانه و بجنورد آغازخواهد شد.

وي با اشاره به اينكه امسال براي اولين بار درتاريخ ورزش كشور، يك رديف اعتباربالغ بر 400 ميليارد تومان براي ورزش كشور در نظر گرفته شده است افزود : اعتبارات جاري و عمراني تربيت بدني استان نيزدربعضي از بخش ها بين 300 تا 400 درصد رشد داشته است .

فرمانداربجنورد نيز دراين مراسم گفت: 5/57 درصد جمعيت استان خراسان شمالي در روستاها ساكن هستند و ما نيز بايد زمينه يك زندگي راحت و با آسايش را در روستاها ايجاد كنيم.

آرام افزود: اگر ما در هر روستا يك سالن ورزشي داشته باشيم ، اين مكان هم يك پناهگاه خوب درهنگام بروز حوادث غيرمترقبه خواهد بود و هم مكان بسيارخوبي براي گذراندن اوقات فراغت جوانان روستا مي شود و روستاييان نيز براي ماندن در روستاها ترغيب مي شوند.