به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر سه شنبه در پیامی به همایش تخصصی زمین پاک در مشهد که توسط مدیرکل حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی قرائت شد، اظهار کرد: فرزندان ایرانزمین؛ دوستداران طبیعت و محیطزیست ایران؛ با شادباش فرا رسیدن ماه مهر و شروع سال تحصیلی، ابتدا موفقیت و کامیابی همه شما به خصوص جوانان عزیز گروه دانشآموزی خورشید سبز را در تمام مراحل زندگی از درگاه خداوند مسئلت میکنم.
وی افزود: کرهزمین تنها سیاره میزبان انسان و مهد مخلوقات خداوندی است. سیارهای که گرفتار بیتوجهی بشر و بحرانهای خطیری مانند گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی، بیابان زایی، جنگلزدایی، انقراض گونه های گیاهی و جانوری، آلودگی هوا، خاک، آب و دریاها شده و به همین دلیل زندگی انسان ها در مسیر فقر، بیکاری، مهاجرت، جنگ و ناامنی قرار گرفته است.
ابتکار ادامه داد: ریشه این وضعیت خطرناک البته در ناآگاهی، ندانستن و بهره نبردن از آموزش بوده است. بشریت تا همین چند دهه پیش نمیدانست که چگونه با بیتوجهی به ملاحظات محیطزیست دچار آسیب های فراوان میشود. اکنون نیز اگرچه به دلیل بروز مشکلاتی مانند بیآبی یا آلودگی هوا، سطح آگاهی بالا رفته ولی هنوز تا آگاهی عمومی فاصله دارد و به علاوه این آگاهیها کمتر به تغییر رفتار منجر شدهاست.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: در کشور ما سازمان حفاظت محیط زیست تلاش داشته با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مباحث مربوط به حفاظت از طبیعت و محیط زیست را به آموزشهای اصلی و فرعی و رسمی و غیر رسمی کشور وارد کند و نتایجی هم از این تلاش ها صادر شده است. اما این کار مهم بدون مشارکت دانشآموزان و توجه آنان به محیط زیست میسر نخواهد شد.
ابتکار گفت: در اینجا نقش فعالیت تشکل های دانشآموزی که امسال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در مدارس کشور تشکیل خواهند شد مشخص میشود. تشکل هایی که در هر مدرسه ای برای بهبود وضعیت محیط زیست و آگاهی بخشی و تغییر رفتار تلاش خواهند کرد.
وی بیان کرد: همچنین امسال باتوجه به ابلاغ سند همکاریهای فرابخشی در زمینه آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آب و انرژی در سطح مدارس کشور، فرصت مغتنمی رخ داده تا در این زمینه نیز تجربه بیاموزید و به کمک دولت بیایید. دولت یازدهم بر این باور است که تحقق حفاظت از محیطزیست به دست توانای مردم و همراهی شما امکان پذیر خواهد بود.
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