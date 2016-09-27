به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی لحظاتی قبل در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت استان قزوین از نظر کشاورزی، صنعتی و سیاسی اظهار کرد: به دلیل حساسیت های خاص استان قزوین و همچنین نزدیکی به پایتخت پیش بینی شده بود که رئیس جمهور سفری یک روزه به این استان داشته باشند اما با مطالعاتی که در این باره انجام شد این سفر به دو روز افزایش پیدا کرد.

وی استان قزوین را مهد تمدن دانست و بیان کرد: شهر تاریخی قزوین سال ها پایتخت ایران بوده است و آثار تاریخی بی نظیر این شهر شاهدی بر تمدن و فرهنگ غنی این استان است.

ربیعی بیان کرد: اهمیت استان قزوین در گذشته از جهت قرار گیری آن در مسیر شاه راه ارتباطی بوده است و همین مسئله سبب شده است تا فرهنگ و تمدن در این استان در کنار صنعت و تجارت شکل تازه ای داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چنین با دعوت از مردم استان برای استقبال پرشور از رئیس جمهور عنوان کرد: اجتماع و استقبال پرشور مردم از رئیس جمهور تاثیر بی نظیری در روابط بین المللی کشور خواهد داشت و در سفرهای استانی چشم بسیاری از دولت مردان به واکنش مردم و استقبال های این چنینی است.

وی به برنامه های رئیس جمهور و هیئت دولت در قزوین اشاره کرد و گفت: دیدار با علما، ایثارگران، نخبگان و فعالان اقتصادی از مهم ترین برنامه های ریاست جمهور در استان قزوین است و تعدادی از پروژه های صنعتی و اقتصادی این شهر توسط ویدئو کنفرانس انجام خواهد شد.