لزوم ترویج فرهنگ دفاع مقدس از طریق هنر تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالامیر محتشمی راد عصر امروز سه شنبه در اختتامیه اولین جشنواره تاتر دفاع مقدس «هنر مردان خدا» که با حضور هنرمندان و مسئولان در سالن اداره ارشاد دزفول برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین عامل موفقیت ملت ایران در جنگ تحمیلی وجود ولایت و رهبری بود که توانست جنگ نابرابر را به دفاع مقدس تبدیل کند.

وی افزود: امام راحل توانستند با به دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی فضای جنگ را به گونه ای پیش ببرد که صدامی که سودای فتح ایران را داشت ناچار به تسلیم در برابر خواسته های ایران شود.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول، دومین عامل موفقیت ایران در جنگ هشت ساله را حمایت های مردمی و نقش مردم برشمرد و گفت: مردم در زمان جنگ کمبودها را پذیرفتند، ظرفیت ها را بالا بردند و در ادامه با وحدت و همدلی خود توانستند هم افرایی ایجاد کرده و از کیان جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمن جانانه دفاع کنند.

سرهنگ محتشمی راد، سومین عامل را نیز نقش بسیج و ابتکار عمل جوانان و فرماندهان برشمرد و بیان کرد: اکنون دشمنان ایران این موارد را با ریز بینی بررسی می کنند تا از هر راهی برای تضعیف این عوامل موفقیت کشور از جمله ولایت، وحدت و خلاقیت جوانان که هم اکنون نیز ادامه دارند استفاده کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: تمام مردم ایران باید نسبت به نقشه های دشمنان هوشیار باشند و با اتکا به توانایی ها و خودباوری فعل توانستن را برای دفاع از کشور صرف کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دزفول، هشت سال دفاع مقدس را اوج افتخارات ایران برشمرد و تاکید کرد: باید به بهانه های مختلف حماسه های آن دوران گرامی داشته شوند که برگزاری چنین جشنواره های هنری نیز یکی از عوامل پایداری و گرامیداشت آن دوران سراسر عزت کشور هستند، بنابراین لازم است تداوم داشته باشند.

سرهنگ محتشمی راد، ساخت آثار نمایشی مربوط به دفاع مقدس را یک نوع جهاد تلقی کرد و خواستار ترویج فرهنگ دفاع مقدس در میان مردم از طریق تئاتر و نمایش شد.

وی با بیان اینکه هنر جایگاه ویژه ای در بیان مسائل حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی دارد، از عوامل برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر کرد.