به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی روز سه شنبه در حاشیه سفر به بوئین زهرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قزوین در مرکز بسیاری از راه های ارتباطی قرار گرفته است و با وجود داشتن کمتر از یک درصد مساحت کشور نزدیک به ۵ درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صنعت باغداری را از مهم ترین توانمندی ها در قزوین برشمرد و بیان کرد: ظرفیت های کشاورزی بی نظیری مانند پسته، فندق و انگور در استان قزوین وجود دارد که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ربیعی بیان کرد: استان قزوین یکی از استان های رده بالا در سطوح دانشگاهی در کشور بوده و همین مسئله نقطه قوتی برای فعالیت های علمی استان قزوین است.

وی با بیان برخی از ویژگی های منحصر به فرد استان قزوین اظهار کرد: قزوین می تواند موتور توسعه کشور باشد و با توجه به ظرفیت های ویژه تا این استان رسیدن به این جایگاه راه زیادی باقی نمانده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: نشانه ها و علائم آثار پساتحریم در استان قزوین به راحتی قابل مشاهده است که سرمایه گذاری عظیم شرکت هنکل آلمان در قزوین شاهدی بر این مدعاست.

ربیعی صنایع شوینده در قزوین را بسیار موفق دانست و خاطر نشان کرد: صنایع شونده فراوان و برجسته ای در استان قزوین در حال فعالیت هستند که می تواند در آینده این استان قزوین را به قطب تولید شوینده تبدیل کرد.

وی از کلنگ زنی کارخانه پتروشیمی که تولید کننده مواد اولیه نساجی در قزوین خواهد بود خبر داد و افزود: با راه اندازی این کارخانه ۲ هزار اشتغال مستقیم و ۳ هزار اشتغال غیر مستقیم در قزوین ایجاد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح چندین کارخانه تولید کننده شیشه دارویی، مس طارم، فاز توسعه شرکت گلدیران و قطعه سازی را نشان از جهش اقتصادی صنایع در قزوین دانست.

ربیعی همچنین به استراتژی های مدیریتی دولت در دوره تحریم ها اشاره کرد و گفت: حفظ اشتغال موجود، حل و فصل مسائل صنایع و رفع موانع تولید از مهم ترین استراتژی های مدیریتی در دوره تحریم بود که سبب شد بخش قابل توجهی از بیکاری های احتمالی در جامعه از بین رود.

وی از برنامه های حمایتی دولت در خصوص صنایع خبر داد و اشاره کرد: امیدواریم با اجرای این طرح ها بیش از ۲ درصد افزایش اشتغال در کشور و به خصوص استان قزوین ایجاد کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در شرایط اقتصادی موجود پیشنهاد ما راه اندازی تعاونی های تامین نیاز در استان قزوین است که می تواند در حوزه های کشاورزی و صنایع دستی بازدهی خوبی داشته باشد.

ربیعی از نقص بسته بندی و صنایع خرد در قزوین سخن گفت و افزود: پسته، کشمش و محصولات کشاورزی متعدد استان قزوین می تواند در تعاونی های تامین نیاز به بهترین شکل بسته بندی و به دست مشتری برسد.

وی از اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در قزوین خبر داد و گفت: برای ۳۵ هزار هکتار از مزارع قزوین اعتبار آبیاری قطره ای در نظر گرفته شده است که طی ۳ سال آینده اجرایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اگرچه مشکل کمبود آب و بیابان زایی در استان قزوین وجود دارد اما با برنامه ریزی درست و استفاده از شیوه های نوین آبیاری میتوان بهترین استفاده از شرایط موجود را داشت.

ربیعی گفت: از ۱۰۰ هزار هکتار زمین مورد تهدید بیابان زایی ۲۵ هزار هکتار آن در طرح مبارزه با بیابان زایی قرار گرفته است و در تلاشیم در مسیر سبز شدن این خطه گام برداریم.

وی از ایجاد شهرک تولید محتوای دیجیتال در قزوین خبر داد و اظهار داشت: توسعه کسب و کار وتوانمند سازی افراد در قزوین آغاز شده است و پس از این شرکت هایی ایجاد خواهیم کرد که در حوزه فعالیت های دانش بنیان حرکت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد بیش از ۲ هزار شغل در قزوین خبر داد و تاکید کرد: ۱۱ هتل و ۷۸۰ تخت در حال حاضر در استان قزوین وجود دارد که جوابگوی نیاز استان قزوین نیست از این رو فردا ۴ هتل در قزوین کلنگ زنی خواهد شد.

ربیعی گفت: توسعه کارگاه های خانگی در حوزه صنایع دستی مورد حمایت ما خواهد بود.