مسابقات قرآن اوقاف استان سمنان آغاز شد/ رقابت ۱۸۰ قاری در ۹ رشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت الاسلام عبدالله واحدی برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم را بهترین موقعیت برای ایجاد انس عمیق ملت ها با قرآن دانست و افزود: در طول پیروزی انقلاب اسلامی هر ساله شاهد برگزاری این مسابقات در کشور هستیم و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در جهان درخشش ویژه ای در گسترش فرهنگ و تعالیم قرآنی و اسلامی داشته است.

وی با بیان این مطلب که ۱۸۰ منتخب به مرحله استانی راه یافتند، افزود: آئین افتتاح این دوره از مسابقات چهارشنبه ساعت ۲۰ در امامزاده یحیی برگزار می شود همچنین باید گفت مسابقات به صورت همزمان بوده و از صبح پنج شنبه تا بعد از مغرب ادامه دارد و نفرات برتر انتخاب می شوند از سوی دیگر نیز، آیین اختتامیه این دوره از مسابقات شنبه شب ساعت ۲۰ باحضور علاقمندان به قرآن در محل فرهنگسرای کومش برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: یکی دیگر از فعالیت های مهم در استان طرح حفظ قرآن کریم محسوب می شود که از سال ۹۱ شروع و تا پایان سال ادامه دارد و ماحصل آن تربیت یک میلیون حافظ قرآن در کشور باشد که از این تعداد هشت هزار نفر سهم استان است.

واحدی با بیان اینکه طی تفاهم نامه ای که با اداره کل آموزش و پرورش بسته شد بنا شد کلاس هایی مبنی بر آموزشی حفظ قرآن برای دانش آموان لحاظ شود، ابراز داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی تلاوت قرآن به عنوان راهکاری بسیار قوی در ترویج فرهنگ اسلامی است لذا حفظ و ترتیل و ... قرآن در این کارگاه ها آموزش داده می شود.

وی در ادامه به حضور قاریان مصری در محافل قرآنی اشاره داشته و افزود: حضور آنان در کشور ما بسیار مثبت است زیرا زمینه ترویج فرهنگ ایران اسلامی را بدنبال دارد.

مدیرکل اوقاف استان سمنان با اشاره به راهکارهای ترویج فعالیت های دینی در جامعه، افزود: برگزاری مسابقات قرآن از نتایج این امر است لذا دستاورد فرهنگی مسابقات قرآن تربیت انسان های صالح برای اسلام و انقلاب محسوب می شود.

واحدی در پاسخ به سوالی با موضوع فعالیت های قرآنی اوقاف استان، گفت: ۶۶ محفل انس با قرآن طی سال جاری در استان سمنان برگزار شده است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر با موضوع موقوفات سال جاری، با بیان اینکه ۵۰ درصد موقوفات به نیت عزاداری سید الشهدا است، افزود: در بهره گیری از موقوفات سعی می شود نیازسنجی شده و با توجه به آن مبالغ در بحث های پژوهشی، موقوفات قرآنی، امور اجتماعی نظیر ازدواج و مسکن جوانان همچنین بهداشت و درمان خرج شود.

مدیرکل اوقاف استان سمنان همچنین با اشاره به هفته دفاع مقدس نیز گفت: بزرگترین هدف شهیدان آبیاری درخت اسلام بود لذا این عزیزان همواره مسیر دین مبین اسلام را در چارچوب قرآن دنبال می کردند.