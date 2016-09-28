۲۵۰مورد جعل علامت استاندارد شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی‌مقدم شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه سازمان استاندارد جلوی فعالیت ست های بازی غیر استاندارد در شهر بازی ها را می گیرد، افزود: با شهربازی های که وسایل غیر استاندارد استفاده کنند برخورد می شود.

وی با بیان اینکه طی سال جاری و سالهای گذشته واحدهایی در این خصوص پلمپ شده اند، گفت: متاسفانه فک پلمپ برخی از واحدهای متخلف که وسایل غیر استاندارد داشتند بدون اجازه از سازمان استاندارد بوده است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: نظارت از ست های بازی غیر استاندارد مورد تاکید سازمان استاندارد است چرا که با جان مردم ارتباط دارد و چندین مورد هم حادثه طی سالهای گذشته رخ داده است.

مرندی مقدم تاکید کرد: هر کالایی که علامت استاندارد در آن درج شده و یک علامت استاندارد دارد و کد آن به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال شود، صحت و جعلی بودن استاندارد آن مورد بررسی قرار گرفته و اعلام می‌شود.

وی افزود: این سامانه اعتبار پروانه تولید و غیره را نیز به مخاطب نشان می‌دهد و ۲۵۰ مورد جعل علامت استاندارد شناسایی شده است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران یاد آورشد: این تعداد جعل علامت استاندارد صورت گرفته به مراجع قضایی معرفی شده است.

مرندی مقدم گفت: محصولات ارگانیک نیز برای استانداردسازی نیاز به یک بررسی در بازه زمانی سه تا چهار ساله نیاز دارد.