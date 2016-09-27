خبرگزاری مهر - گروه استانها: لباس همیشهبهار بر تن اقوام ایران حکایت پوششی از تابستان تا زمستان است که رنگارنگی این پوشش محلی از کوچ طبیعت به تاروپودش روایت میکند؛ ظرفیتی که میتوان از آن طرحی نو درانداخت.
داشتههای فرهنگ ایرانی تنها مختص به زبان، آدابورسوم و آئینها نیست، فرهنگ بومی هر منطقه دستهایی پر از مؤلفههایی دارد که علاوه بر غنا بخشیدن به فرهنگ ملی و ایرانی، هویتی مستقل برای هر منطقه قائل است.
اقوامی که در نواحی مختلف ایران ساکن هستند، به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی تحت تأثیر آبوهوا و وضعیت زیستی منطقه و مهمتر از همه متأثر از جنبههای اعتقادی و دینی، پوشش خاصی برای خوددارند و گاه از طریق همین پوشش است که میتوان مؤلفههای فرهنگی هر منطقه را شناخت.
در این شماره از مجله «ایرانمهر» نگاهی به پوشش برخی اقوام ایرانی خواهیم داشت که البته این حوزه نیازمند بررسی بیشتر در ابعاد و مناطق مختلف است، چراکه معرفی ویژگیهای انواع لباسها و پوشش اقوام ایرانی، ضمن بسترسازی برای آشنایی نسل جدید با داشتههای فرهنگی ایران موجب میشود که طراحان لباس، متصدیان و فعالان این عرصه از الگوهایی با هویت و نمونههای اصیل مایه گیرند و با تکیهبر غنای فرهنگی خویش، طرحی نو دراندازند.
همچنین این شماره مجله «ایرانمهر» ۴۰ گزارش در موضوعات مختلف از ۳۱ استان کشور را در برمیگیرد تا تصویری از دغدغههای مهم استانی را پیش روی مخاطب قرار دهد. دغدغههایی که برخی از آنها در روستایی دورافتاده رقم میخورد و برخی از آنها در مرکز استان؛ برخی از آنها فرصتها را به رخ میکشد و برخی تهدیدها را به چالش.
خوانندگان این شماره مجله «ایرانمهر» روایت مرگ خاموش «خزر» را بازخوانی میکنند و با ما همراه میشوند تا از استان شمالی کشور یعنی مازندران سری به گلستان بزنند و داستان تلخ مرگ «الینا» را مرور کنند.
همچنین در این شماره ضمن تماشای چالشهای پشت پرده سینما در خراسان جنوبی، احوال و مصائب شهر چشمههای آبگرم را ورق میزنیم. وضعیت آبراهههای باغ پاسارگاد و رمزگشایی از دریاچه ارواح و آشیانه عقابها از دیگر سوژههای این شماره مجله «ایرانمهر» است.
در این شماره مجله همچنین پرونده یک اختلاس در کردستان را ورق میزنیم و به سراغ مشکلات باغداران و کشاورزان میرویم درجایی که یاقوتهایش در آتش سرخ میشوند.
گزارشهایی از وضعیت راهآهن میانه-تبریز، مرتفعترین فرودگاه کشور، صادرات فرش قم و قاچاق گیاهان دارویی کرمان از مطالب بخش اقتصادی این شماره مجله «ایرانمهر» است.
در بخش تصویر ایران نیز برخی تصاویر خبری مقابل چشمان مخاطبان به نمایش درخواهد آمد تا فرصتی برای مرور آلبومی از رویدادهای شهریورماه باشد.
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