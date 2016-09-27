سام آلاردایس از سرمربیگری انگلستان اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سم آلاردایس بعد از دوره ای کوتاه مدت بعنوان سرمربی تیم ملی انگلیس از سمت خود برکنار شد. این تصمیم را اتحادیه فوتبال انگلیس سه شنبه شب اتخاذ کرد.

بر اساس گزارش گاردین، آلاردایس روز سه شنبه در نشستی ویژه با حضور مسئولان اتحادیه فوتبال انگلیس حاضر شد و پس از آن رای به قطع همکاری با وی داده شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنها ۶۷ روز از عمر مربیگری آلاردایس ۶۱ ساله در تیم ملی انگلیس می گذشت. او متهم به دور زدن قوانین نقل و انتقال است.

بر اساس فیلمی که نشریه دیلی تلگراف منتشر کرده است آلاردایس به دو خبرنگار که در پوشش تاجر با وی مذاکره می کردند در خصوص دور زدن قوانین نقل و انتقال مشاوره می داد و قرار بود مبلغ ۴۰۰ هزار پوند از آنها دریافت کند.

گرت ساوتگیت از سوی مقامات اتحادیه فوتبال انگلیس بعنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شده است. قرار است او در چهار بازی بعدی این تیم در رقابتهای مقدماتی جام جهانی روی نیمکت تیم ملی انگلیس بنشیند.