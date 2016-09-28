سالمندان آیینه تمام نمای آیندگان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خوشبخت شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت سالمندان در شهرستان قروه با بیان اینکه احترام و تکریم به سالمندان نباید مختص یک روز باشد، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و ۹۷۰ نفر از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد سالمندان هستند که از این تعداد دو هزار و ۵۰۳ نفر آقایان و هزار و ۴۶۷ نفر بانوان می باشند که این تعداد معادل ۲۸ درصد از جمعیت تحت حمایت است.

وی تعداد ۳۳ درصد از سالمندان تحت پوشش این نهاد حمایتی را زمین گیر دانست و از تعداد دو هزار سالمند دیگر که به تنهایی زندگی می کنند خبر داد.

خوشبخت در ادامه تعداد ۳۳ سالمند تحت پوشش را دارای مشکل مسکن دانست و تلاش برای رفع این معضل را حیاتی خواند.

وی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ده نفر از فرزندان سالمند به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با هدف خودکفایی و توانمندی این افراد خبر داد و گفت: در حال حاضر ده مورد تسهیلات کارگشایی قرض الحسنه به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به سالمندان دارای مشکل مالی پرداخت شده است.

خوشبخت برگزاری همایش پیاده روی، بازدید از خانواده های سالمند، تست قند و فشار خون رایگان، توزیع بسته های بهداشتی، همایش بزرگ سالمند و پرداخت کمک هزینه ازدواج برای ۱۰ نفر از فرزندان سالمند تحت پوشش این نهاد هر کدام به مبلغ ۲۰ میلیون ریال را از جمله برنامه های گرامیداشت هفته سالمند عنوان کرد.