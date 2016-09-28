  1. استانها
  2. کردستان
۷ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۲

رئیس بهزیستی شهرستان قروه:

شرایط حضور فعال سالمندان در جامعه باید فراهم شود

شرایط حضور فعال سالمندان در جامعه باید فراهم شود

قروه- رئیس بهزیستی قروه با بیان اینکه مرکز هنری و ورزشی سالمندان راه اندازی خواهد شد، گفت: در راستای ساماندهی این قشر از جامعه لازم است شرایط حضور فعال آنان در اجتماع فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت سالمندان در شهرستان قروه از تحت پوشش بودن ۳۰ سالمند زمین گیر در بهزیستی خبر داد و اظهار داشت: تمامی این سالمندان از خدمات توانبخشی، بهداشتی و حمایتی بهره می برند.

به گفته وی هر سال از ده تا ۱۲ سالمند قروه ایی به سرای سالمندان سایر شهرستان ها تحویل داده می شوند.

رسولی از ستاد ساماندهی سالمندان قروه با مسئولیت سازمان بهزیستی و ۱۶ دستگاه ذیربط خبر داد و افزود: ساماندهی سالمندان فقط پرداختن به مقوله توانبخشی یا خدمات بهداشتی و درمانی نیست بلکه به معنی تلاش برای حضور فعال آنان در جامعه است.

وی تعداد ۵۰۰ سالمند را تحت پوشش بهزیستی دانست که از این تعداد ۳۲۰ نفر آقایان و ۱۸۰ نفر بانوان هستند که از خدمات موجود در سازمان به صورت مستمر و غیرمستمر بهره مند می شوند.

رسولی برخورداری سالمندان از امکانات رفاهی و ورزشی را مهم دانست و تصریح کرد: مرکز هنری و ورزشی سالمندان جهت انجام فعالیت های موردنیاز این افراد در قروه راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 3781073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها