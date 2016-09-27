صندوق نوآوری از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی سه شنبه درجلسه هم اندیشی قزوینی های مقیم خارج از کشور و علاقه مندان به سرمایه گذاری در استان که در سالن مفاخر قزوین برگزار شد اظهارداشت: صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان بزرگترین صندوق حمایت از توسعه نوآوری و فناوری در کشور همواره دغدغه رشد پایدار شرکت های دانش بنیان را دارد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد شرکت های دانش بنیان، نوپا و در توانمندی های مدیریتی، مالی، حقوقی، راهبردی و سایر توانمندی ها نیازمند حمایت و تقویت هستند یکی از برنامه های اصلی صندوق این است که به غیر از توانمندی های مرتبط با تامین مالی، سایر توانمندی های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان مانند توانمندی مدیریتی، تجاری، راهبردی را تقویت کند تا شرکت ها همزمان با انجام فعالیت های فنی و تامین مالی که از طرف صندوق انجام می شود، در سایر توانمندی ها نیز تقویت شده و بتوانند وارد عرصه رقابتی شوند.

سلطانی تصرح کرد: در حال حاضر برای سال ۱۳۹۵ چهار سطح خدمت تعریف شده که سطح اول خدمات یاد گیری و شامل دوره های آموزشی، سمینارها و کارگاه هاست و صندوق با ارائه این خدمات به صورت آنلاین از طریق پرتال دفتر توانمندسازی در زمان و هزینه شرکت های دانش بنیان صرفه جویی کرده و به تمامی شرکت های دانش بنیان در تمام کشور خدمت ارائه می کند.

وی اضافه کرد: خدمات مشاوره برای حل مشکل هم به صورت ساعتی برای حل چالش های شرکت های دانش بنیان ارائه می شود و نوع دیگر خدمات، تسهیلات بلاعوض حمایتی به شرکتهای دانش بنیان جهت دریافت استانداردها و جوایز ملی و بین المللی است و در نهایت یک مجموعه از خدمات تجاری سازی به طور اختصاصی و با توجه به نیاز شرکت ها به آنها ارائه می شود.

تامین ۱۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت

سلطانی بیان کرد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت تامین شده و رسیدگی به طرح های مشارکت پذیر و ریسک پذیر با مشارکت شرکت های دانش بنیان عملیاتی شده است.

وی گفت: در ۲.۵ سال گذشته ۱۳۰۰ شرکت مورد حمایت این صندوق قرار گرفتند و با دادن تسهیلات ۴ تا ۱۱ درصدی لیزینگ به محصولات دانش بنیان زمینه حمایت از آنها فراهم شد و امروز نیز دولت آمادگی دارد با استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در حمایت از شرکت های دانش بنیان گام بردارد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور یادآورشد: آمادگی داریم شرکت های دانش بنیان داخلی را برای مشارکت با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج معرفی کنیم و در حوزه فنآوری طرح های زیادی داریم که می تواند مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ظرفیت قزوین بسیار خوب است هر چند پارک های علم و فنآوری به تنهایی قادر به حمایت مالی از این شرکتهای دانش بنیان نیستند و باید از سرمایه های بخش خصوصی هم بخوبی استفاده کنیم.

سلطانی اظهارداشت: در زمینه نیروی انسانی شرکت های دانش بنیان و تعداد آنها هیچ مشکلی نداریم اما باید در زمینه بازاریابی به آنها کمک کنیم و اگر اتصال این افراد با خارج برقرار شود شاهد اتفاقات بزرگی در این حوزه خواهیم بود.