دیدار وزرای خارجه سوریه و عراق در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «ولید المعلم» وزیر امور خارجه سوریه و «ابراهیم الجعفری» همتای عراقی وی که به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده اند در حاشیه این اجلاس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بنا بر اعلام سایت رسمی ابراهیم الجعفری در این دیدار روند مناسبات سوریه و عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین اوضاع کلی منطقه و همکاری و هماهنگی مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و عناصر تروریستی داعش را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه پیش از این طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت که کشورش به نیابت از تمام جهان با تروریسم مبارزه می کند و با کشته شدن هر تروریست خارجی توسط ارتش سوریه جان بسیاری از بی گناهان که می توانند قربانیان احتمالی آنها باشند در امان می ماند.