یک میلیارد تومان برای خانه های فرهنگ شهر قدس تخصیص یافته است

خدابخش محمد زاده پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مهاجر پذیری شهر قدس و جمعیت انبوه و متمرکز آن اظهار داشت:با عنایت به موقعیت ویژه این منطقه در غرب استان تهران و همجواری آن با پایتخت، توسعه و تقویت زیرساخت های فرهنگی و ورزشی در اولویت مجموعه مدیریت شهری قدس قرار دارد.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:یکی از پروژه های تعریف شده در منطقه، به خانه های فرهنگ شهرک عزیزی و جوادآباد معطوف می شود.

وی افزود:قریب به یک میلیارد تومان اعتبار برای این دو پروژه تخصیص یافته که البته بهره برداری نهایی این طرح ها، مستلزم تزریق اعتبارات تکمیلی خواهد بود.

پودینه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مجموع اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها برای بهره برداری گفت:با عنایت به تغییراتی که در نقشه های این طرح حاصل شده، باید ارزیابی مجددی از میزان اعتبارات و بودجه مورد نیاز برآورد شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس با اشاره به تلاش این مجموعه برای افتتاح طرح های اشاره شده در سال آینده عنوان کرد:ق بدون تردید در بودجه ریزی بعدی، میزان اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل نهایی این پروژه ها پیش بینی خواهد شد و در زمان مقتضی اطلاع رسانی بیشتری در این خصوص انجام می شود.

وی در خاتمه یادآور شد:پروژه بزرگ فرهنگی شهر(آمفی تئاتر) نیز از دیگر طرح های برجسته شهر قدس به شمار می رود که در آستانه بهره برداری قرار دارد و با قاطعیت اعلام می کنیم که این سالن، یکی از برجسته ترین سالن های اجتماعات کشور به شمار می رود که در آستانه بهره برداری قرار دارد و بدون تردید مجموعه این طرح ها در تقویت زیرساخت ها و امکانات فرهنگی شهر قدس موثر خواهد بود.