نخست وزیر لیبی با «اولاند» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فایز السراج» نخست وزیر لیبی روز سه شنبه در جریان سفر به پاریس با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

السراج در نشست خبری مشترک با اولاند اعلام کرد که دو طرف در این دیدار همکاری امنیتی و نظامی بین لیبی و فرانسه و همچنین مقابله با موضوع مهاجرت غیرقانونی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

از سوی دیگر اولاند نیز بر حمایت از دولت وفاق ملی لیبی در زمینه مقابله با تروریسم تاکید کرد.

السراج پیش از دیدار با اولاند در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس از آمادگی خود برای تشکیل دولت جدید در لیبی خبر داده و اعلام کرد تنها گفتگو می تواند این کشور را از جنگ داخلی برهاند.

السراج گفت: ما آشتی ملی فراگیر را خواستار شدیم. من معتقدم که این امر تنها گزینه برای اتحاد لیبی است و باید برای مبارزه با تروریسم همگی در کنار هم باشیم.

گفتنی است لیبی از زمان سرنگونی نظام معمر قذافی با ناامنی و بی ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. اخیرا پس از مذاکرات فشرده طرف‌های لیبیایی با نظارت سازمان ملل این طرف‌ها به توافق رسیده و دولت وحدت ملی را تشکیل دادند اما هنوز برخی گروه‌ها با این دولت مخالفند.

در دوره اخیر آمریکا به بهانه جنگ با داعش حملاتی را در لیبی انجام داده است. برخی کشورها مثل فرانسه نیز نیروهای ویژه‌ای را به بهانه آموزش نیروهای لیبیایی در این کشور مستقر کرده‌اند.