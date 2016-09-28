به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی از ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه در کلمبیا به مصاف تیم ملی روسیه که این دیدار با یک اتفاق تلخ برای تیم ملی همراه بود.

در اواسط نیمه اول این دیدار محمد کشاورز کاپیتان تیم ملی ایران به خاطر خطای شدید بازیکن حریف از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدید شد و پس از آنکه دقایقی از درد به خود پیچید و پزشکان هم نتوانستند برای او کاری بکنند با برانکاد به بیرون زمین منتقل شد.

هنوز خبری در مورد میزان مصدومیت این بازیکن مخابره نشده است اما تصاویر ویدئویی نشان داد زانوی او به شدت آسیب دید.