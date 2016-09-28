انگلیس ۱.۳ میلیون دلار به مین روبی در شمال سوریه اختصاص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این کشور برای مین روبی شهرهای شمالی سوریه که از تصرف گروه تروریستی داعش آزاد شده اند، یک میلیون پوند (معادل ۱.۳ میلیون دلار) اختصاص خواهد داد.

گفتنی است که «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در جریان دیدار خود از ترکیه از این تصمیم وزارت خارجه خبر داد.

در بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس آمده است: «با ادامه تلاشهای انگلیس برای یاری رساندن [!] به قربانیان تعارض موجود در سوریه، وزیر امور خارجه متعهد شد که برای اجرای پروژه های مین روبی در شهرهای شمالی سوریه که به تازگی از تصرف [گروه تروریستی] داعش آزاد شده اند، یک میلیون پوند اختصاص دهد».