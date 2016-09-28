ثبت نام ۱۲میلیون و ۸۲۹ هزار دانش آموز در سامانه سناد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش، اسفندیار چهاربند با بیان اینکه تاکنون ۱۲میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۵۵ دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از این تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۹۷ نوآموز در دوره پیش دبستانی، ۷ میلیون و۴۸۷ هزار و ۱۹۹ دانش آموز در مقطع ابتدایی ، ۳ میلیون و۶۵ هزار و ۲۶۶ دانش آموز در متوسطه دوره اول ، ۲ میلیون و۷۷ هزار و ۹۲۶ دانش آموز در دوره دوم متوسطه و ۵۲ هزار و ۱۶۷ دانش آموز درمدارس استثنایی ثبت نام شده اند.

وی ادامه داد: در دوره دوم متوسطه ۸۳۹ هزار و ۹۶۹ دانش آموز در پایه دهم ثبت نام کرده اند که ۱۲ و ۱ دهم درصد در رشته ریاضی، ۳۱ و ۱ دهم درصد در رشته تجربی، ۲۳ و۶ دهم درصد در رشته انسانی و ۵ دهم درصد در رشته معارف ثبت نام کرده اند.

چهاربند خاطرنشان کرد: در شاخه فنی و حرفه ای ۱۴۴ هزار و۱۳۹ دانش آموز معادل ۱۷ و ۱۶ صدم درصد و در رشته کاردانش ۱۳۰ هزار و ۶۶۳ دانش آموز معادل ۱۵ و ۵۶ صدم درصد ثبت نام شده اند.