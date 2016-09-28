ضرورت اولویت بخشی به محیط زیست در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، ابتکار در نشستی با رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم ضمن تشریح ابعاد مختلف لایحه ششم توسعه به ویژه ابعاد محیط زیستی این لایحه، همچنین اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست، از رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس دهم خواست تا توجه و اعمال نظر دقیق تری نسبت به موضوع محیط زیست در لایحه تقدیمی دولت داشته باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این نکته که یکی از مهم ترین اولویت های برنامه ششم توسعه کشور، تصویب ارزیابی محیط زیستی است، خاطرنشان کرد: این برنامه باید منجر به اجرایی شدن سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست شود.

ضرورت حمایت قانونی از صنایع سبز

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع اقتصاد محیط زیست (اقتصاد سبز) اشاره داشت و خواستار توجه به گسترش صنایع سازگار با محیط زیست و صنایع سبز و حمایت قانونی از این صنایع به دلیل نقش مهم آن ها در حفظ محیط زیست شد.

ابتکار در این جلسه از اهمیت اقتصاد کم کربن و ضرورت کاهش انتشار گاز کربن نیز صحبت کرده و تعهد ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هم راستا با سایر کشورهای جهان را یادآوری کرده است.

مطالبه عمومی برای برخورداری از محیط زیست سالم

معاون رئیس جمهور کاهش آلودگی هوا، کنترل انواع آلاینده ها، برنامه ریزی برای کاهش آثار طوفان های گرد و غبار، ضرورت احیاء و نجات تالاب ها، رودخانه ها و سواحل، حفظ تنوع زیستی را از دیگر موضوعات مطروحه در این جلسه عنوان کرد.

وی محیط زیست سالم را از جمله مهم ترین مطالبات عمومی جامعه دانست و بر نقش نهادهای مردمی و خصوصی، همچنین هم افزایی قوا برای احقاق این مطالبه تاکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از تجربه موفق نخستین حضور همراه با حق رای نمایندگان تشکل های مردم نهاد محیط زیستی در جلسات تدوین بخش محیط زیست برنامه ششم توسعه گفت.

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس دهم اظهار کرد: محیط زیست و آب باید مهم ترین اولویت برنامه ششم باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس همچنین بر ضرورت در نظر گرفتن تنبیهات مشخص برای عدم انجام تکالیف محیط زیستی مصوب در برنامه ششم تاکید کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم با بیان اینکه حفظ و احیاء تالاب ها، مدیریت آلاینده های مختلف در کشور و کاهش و پیشگیری از آن ها دارای اهمیت بسیار زیادی است، بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و مدیریت تخصصی و صحیح پسماند در کشور، طی دوره برنامه ششم توسعه تاکید کرد.

در ادامه این جلسه سید محمد مجابی معاون توسعه مدیرت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و سایر اعضاء هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به طرح دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادهای خود در حوزه محیط زیست پرداختند.