آمار بالای آسیب زانو در حوادث ترافیکی/سهم بالای موتورسواران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رازی افزود: دررفتگی مفصل زانو از چند جنبه دارای اهمیت بسیار بالایی است که این درفتگی ها معمولا به دلیل آسیب ها یا تروماهای حاد یا شدید مانند تصادفات ترافیکی، سقوط از بلندی و به ندرت صحنه های ورزشی اتفاق می افتد.

وی اظهارداشت: در رفتگی مفصل زانو از این نظر اهمیت دارد که باعث پارگی و آسیب شدید ناحیه پوپلیته و قطع جریان خون از زانو به پایین اندام شده و این خطر وجود دارد که با قطع جریان خون در اندام تحتانی، چنانچه شدت عارضه زیاد بوده و به موقع رسیدگی نشود، موجب قطع اندام تحتانی از مفصل زانو یا بالای مفصل شود.

نایب رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران با بیان اینکه دررفتگی زانو ممکن است موجب کشیده شدن اعصاب اطراف زانو به سمت پایین شده و در صورت شدت این کشیدگی فلج اندام تحتانی را ایجاد نماید.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما متاسفانه دررفتگی مفصل زانو به دلیل آسیب های ترافیکی به خصوص تصادفات موتورسیکلت ها زیاد است، یادآور شد: مسئولین مربوطه باید به فکر حل این معضل باشند که متاسفانه نه تنها کاری انجام نشده بلکه بی نظمی ترافیکی توسط موتورسواران در شهرهای بزرگ مانند تهران روز به روز بیشتر می شود بطوریکه عابرین پیاده حتی در پیاده روها امنیت ندارند.

رازی ادامه داد: یکی از راههایی که مسئولین شهری برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت ها به پیاده روها انجام داده اند تعبیه میله هایی با فاصله کم است که یک فرد چاق یا فردی که ساک به همراه داشته باشد برای عبور از این مکان ها دچار مشکل می شود.

وی با بیان اینکه بی نظمی موتورسواران در اتوبان ها و عبور از دوربرگردان ها به صورت یکطرفه ایجاد تصادف کرده و علاوه بر مرگ و میرها، صدمات بسیاری ایجاد می کنند که دررفتگی مفصل زانو از جمله این خطرات است که مشکلات بسیاری برای زندگی آینده افراد ایجاد میکند که برای درمان این موارد باید همکاری نزدیکی بین جراح ارتوپد و جراح عروق صورت پذیرد.

نایب رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران با تاکید به اینکه مسئولین به دنبال افزایش کادر درمانی و تجهیزات هستند درحالی که عقل ایجاب می کند که به جای توجه به درمان به موضوع پیشگری توجه شود یادآور شد : اگر قرار باشد که روز به روز بر تعدادبی نظمی ها و آسیبهای ترافیکی و شغلی افزوده شود حتی اگر همه بودجه دولت هم صرف شود نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد بنابراین لازم است به عرصه پیشگیری بیش از درمان توجه شود.

بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران تا ۹ مهر ماه جاری در مرکز همایش های رایزن در حال برگزاری است.