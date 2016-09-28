انرژی و پتانسیل هنرمندان تئاتر ایران بسیاربالا است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی با عنوان «استفاده از بدن در تئاتر خیابانی» توسط استادی از کشور لهستان به نام Marek Kos’cluqek در حاشیه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان هر شب در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری مریوان برگزار می شود که تاکنون دو جلسه آن برگزار شده است.

مدرس لهستانی تئاتردر نشستی با جمعی از خبرنگاران در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به اینکه در لهستان لیدر و مربی چندین گروه تئاتر است، گفت: حضور در این جلسه تجربه جدید و متفاوتی برای من بود.

وی با بیان اینکه این دوره بیشتر به جلسه شباهت دارد تا ورک شاپ، عنوان کرد: ورک شاپ برای آموزش تعداد محدودی برگزار می شود ولی در اینجا عده ای تنها به عنوان تماشاچی حضور داشتند و در ورودی هم باز بود و امکان رفت و آمد افراد هم وجود داشت در صورتیکه در ورک شاپ درهای ورودی تا اتمام کارگاه بسته می شوند و همه در آن مشارکت دارند.

وی بیان کرد: به نظرم هدف از برگزاری چنین کارگاه هایی برقراری ارتباط بیشتر است و این ارتباط می تواند منجر به شناخت بیشتر مردم در کشورهای مختلف از یکدیگر شود.

این مدرس لهساتی تئاتر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه توانایی و استعداد هنرمندان ایرانی شرکت کننده در این کارگاه در چه سطحی است، گفت: پتانسیل و انرژی این جوانان بسیار بالاست و اگر آموزش های بیشتری ببیند و به خوبی هدایت شوند می توانند در این حوزه بسیار سرآمد باشند.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که به ایران سفر کرده است، بیان کرد: تئاتر کار تیمی است و اگر شرایط حضورم در ایران باردیگر فراهم شود بی شک با تیم و گروه خود حضور پیدا می کنم.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم در ایران اجرا ارائه دهیم قطعا دانش بیشتری بین ما رد و بدل می شود و بازخورد و نتیجه بهتری هم خواهد داشت.