صرفه جویی در هزینه های حوزه ترافیک در دستور کار شهرداری است

حسین دهقان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که شهرداری ورامین در حوزه ترافیکی اقدامات مختلفی را انجام داده است، اظهار داشت: طی سال های اخیر، شهرداری ورامین در حوزه ترافیکی، اقدامات مهمی را در دستور کار قرار داده که تعداد قابل توجهی از آن اجرایی و عملیاتی شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین افزود: شهرداری ورامین تعداد دیگری از اقدامات در حوزه ترافیکی را در دستور کار قرار دارد که پس از مطالعات و طی مراحل قانونی، اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به این نکته که باید از همه ظرفیت های موجود برای بهبود وضعیت ترافیکی شهر ورامین استفاده کرد، ادامه داد: بدون تردید بهبود وضعیت ترافیکی شهر ورامین از جمله موضوعاتی است که در اولویت فعالیت های شهرداری قرار دارد.

دهقان، گسترش حمل و نقل عمومی را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: بدون تردید گسترش حمل ونقل عمومی و استفاده شهروندان از این ناوگان، می تواند در کاهش بار ترافیکی موثر باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین با اشاره به این نکته که کاهش هزینه ها وصرفه جویی در حوزه ترافیک در دستور کار قرار دارد، گفت: انجام برخی اقدامات در حوزه ترافیکی با استفاده از ظرفیت های موجود در شهرداری ورامین، سبب شده تا صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های مدیریت شهری در حوزه ترافیک تحقق پیدا کند و این مهم همچنان دنبال خواهد شد.