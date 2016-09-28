۳۱ اثر دردومین روز یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اجراشد

به گزارش خبرنگار مهر، دی زنگرو از آبادان، داستان مردم از تهران، روایت پیچیده یک کلنگ زنی از تفرش، ماجراهای مبارک از تهران، بوسلمه از بندر گناوه و مستند پخش نشده میرزا از تهران از جمله نمایش هایی بودند که در دومین روز جشنواره به اجرا درآمدند.

از دیگر نمایش های اجرا شده در این روز شامل من و جارو از فسا، پهلوان کچل از تهران، شبیه خوانی پطرس از دهلران، جویای کار از مریوان، بزم و رزم از سبزوار، سیب زمینی های برشته از سقز، هتم از تربت جام، جنگ نه از ورامین، کوچ از آبادان و آقای دلواپس از سنندج است.

من را چه کسی کشت؟ از سنقر، نبرد ماسک ها از مریوان، بونک بهینی از آمل، دیپورت از ساری، هاواری دارستان از مریوان، حال همه ما خوب است از سنندج، در بازی آخر راهی برای خروج نیست از بوکان، سکوت رنگ ها از مریوان، بازبازک از مسجد سلیمان، رستگاری در ساعت ... از سنندج، کار، کودک خیابان از مریوان، پهلوان کچل از تهران، ویروس بدون مرز از سقز هم از دیگر نمایش های اجرا شده در دومین روز جشنواره بودند.

در دومین روز جشنواره گروه های کشورهای ایتالیا، ارمنستان و عراق در میدان استادیوم و پارک شانو نمایش خود را اجرا کردند.