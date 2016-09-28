استان قزوین ۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی سه شنبه شب در جلسه هم اندیشی قزوینی های مقیم خارج از کشور

و علاقمندان به سرمایه گذاری در استان که در سالن مفاخر قزوین برگزار شد اظهارداشت: به برکت سفر رئیس جمهور به استان قزوین فرصتهای متعددی در بخش سرمایه گذاری شناسایی و مطالعه شده که به علاقمندان ارائه می شود.

وی افزود: ۲۴ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در استان قزوین وجود دارد که می توانتد در قالب ۱۰۰۰ طرح و پروژه توسط بخش خصوصی عملیاتی شود.

حبیبی یادآورشد: در بخش صنعت واحدهای پیشرو مانند کانی فلزی، خودرو، شیمیایی، مواد غذایی، خوشه های صنعتی، کاشی و بسته بندی ظرفیت سازی شده و اولویت های این بخش نیز آماده واگذاری است.

سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: اولویتهای سرمایه گذاری شامل سلولزی، دارویی، الکترونیک، خودرو، وسایل پزشکی، کانی غیر فلزی است که به علاقمندان این بخش ارائه می شود.

وی گفت: داشتن راههای ارتباطی مناسب، جاذبه های گردشگری و تاریخی، دشت کشاورزی، جاده های ریلی می تواند برای ایرانیان خارج از کشور فرصت مناسبی برای حضور در قزوین باشد.