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۷ مهر ۱۳۹۵، ۷:۴۴

سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین:

استان قزوین ۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری دارد

استان قزوین ۲۴ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه گذاری دارد

قزوین- سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: یک هزار پروژه با ظرفیت ۲۴ هزار میلیارد تومان در استان برای سرمایه گذاری آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی سه شنبه شب در جلسه هم اندیشی قزوینی های مقیم خارج از کشور
و علاقمندان به سرمایه گذاری در استان که در سالن مفاخر قزوین برگزار شد اظهارداشت: به برکت سفر رئیس جمهور به استان قزوین فرصتهای متعددی در بخش سرمایه گذاری شناسایی و مطالعه شده که به علاقمندان ارائه می شود.

وی افزود: ۲۴ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در استان قزوین وجود دارد که می توانتد در قالب ۱۰۰۰ طرح و پروژه توسط بخش خصوصی عملیاتی شود.

حبیبی یادآورشد: در بخش صنعت واحدهای پیشرو مانند کانی فلزی، خودرو، شیمیایی، مواد غذایی، خوشه های صنعتی، کاشی و بسته بندی ظرفیت سازی شده و اولویت های این بخش نیز آماده واگذاری است.

سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: اولویتهای سرمایه گذاری شامل سلولزی، دارویی، الکترونیک، خودرو، وسایل پزشکی، کانی غیر فلزی است که به علاقمندان این بخش ارائه می شود.

وی گفت: داشتن راههای ارتباطی مناسب، جاذبه های گردشگری و تاریخی، دشت کشاورزی، جاده های ریلی می تواند برای ایرانیان خارج از کشور فرصت مناسبی برای حضور در قزوین باشد.

کد مطلب 3781125

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