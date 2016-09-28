رئیس جمهور وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روحانی در سی و یکمین سفر استانی خود صبح روز چهارشنبه وارد قزوین شد و مورد استقبال استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

رئیس جمهور به همراه هیئت دولت که سفر خود را با قطار آغاز کرد در ایستگاه راه آهن مورد استقبال مسئولان محلی قرار گرفت.

رئیس جمهور در سفر دو روزه خود به استان قزوین ابتدا با حضور در ورزشگاه شهید رجایی در جمع مردم سرزمین مینودری سخنرانی خواهد کرد.

افتتاح چند طرح صنعتی و کشاورزی، دیدار با نخبگان، علما، فعالان اقتصادی، شرکت در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه های سفر دکتر روحانی به قزوین است.

همچنین چند تن از وزرا به نمایندگی از رئیس جمهور به شهرستانها سفر می کنند.