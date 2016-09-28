به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه در حاشیه آیین افتتاح جشنواره غذاهای جاده ابریشم، افزود: غذا زبان و فرهنگ مشترک بین بین انسان‌ها است.

وی با بیان اینکه نیاز انسان به غذا نیاز دائمی برای بقای انسان است، ادامه داد: بخشی از فعالیت های روزمره دنیا در حوزه فرآوری و تولید غذا است. انسان از غذا خورن لذت می برد و غذا برای برقراری ارتباط بین انسان ها بسیار کمک می کند.

رحمتی اهمیت تعاملات اجتماعی جوامع مختلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: نظام غذایی به مثابه بخشی از مظاهر فرهنگی محسوب می شود. جشنواره غذای کشورهای اکو-جاده ابریشم موجب گشوده شدن دریچه ای برای تعمیق فرهنگی بین کشورهای عضو خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان کشور ایران را دارای مظاهر فرهنگی غنی و با تنوع اقلیم مناسب عنوان کرد و اظهار داشت: در ایران سفره های رنگی با غذاهای متنوع وجود دارد. استان زنجان نیز همواره در منطقه شمالغرب دارای کیفیت غذایی قابل توجه بوده است.

رحمتی به جاده ابریشم اشاره کرد و گفت: جاده ابریشم راه های بهم پیوسته در راستای بازرگانی قاره آسیا بوده که در قرن ۱۵ میلادی بزرگ ترین حجم تجارت جهان را شامل می شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان از گذشته نام خود را در این جاده به ثبت رسانده است، افزود: برگزاری دومین جشنواره بین المللی غذای کشورهای اکو-جاده ابریشم فرصتی برای احیای تاریخی این جاده مهم است.

رحمتی جاده ابریشم را در قرن ۲۱ دارای کارکردهای فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: با برگزاری جشنواره های اینچنینی می توان این جاده را احیا و بر روابط اجتماعی و فرهنگی کشورهای آن تاکید داشت و همچنین موجب توسعه آن شد.

وی به اهمیت صنعت غذا در سطح دنیا اشاره کرد و گفت: غذا سهم ۴۰ درصدی در هزینه سفرهای گردشگران را دارد. جشنواره های اینچنینی موجب توسعه صنعت گردشگری و متعاقب آن رشد برخی شاخص های اقتصادی می شود.

رحمتی استان زنجان را دارای ظرفیت های بالا برای توسعه صنعت گردشگری دانست و تاکید کرد: با تکیه بر این ظرفیت ها برای توسعه صنعت گردشگری استان تلاش می شود