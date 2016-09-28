العربی دنبال یک برزیلی دیگر رفت/ دژاگه فعلا مدنظر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصدومیت «پائولینو» مهاجم برزیلی تیم العربی قطر ماندن اشکان دژاگه هافبک ایرانی این تیم را قوت بخشیده بود. طبق نظر پزشکان العربی، پائولینو حدود یک ماه از فوتبال دور خواهد بود.

به همین منظور مسئولان باشگاه در نظر دارند بازیکن دیگری را جایگزین این مهاجم برزیلی کنند. در حالی که از دژاگه به عنوان جانشین پائولینو یاد می‌شد اما العربی به دنبال یک مهاجم برزیلی دیگر رفته است.

«رودریگو دوس سانتوس» ملقب به «لیما» که در تیم الاهلی امارات توپ می‌زند گزینه اصلی باشگاه العربی است و به نظر می‌رسد این بازیکن انتخاب نهایی سرمربی العربی باشد.