سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از سقوط خودرو پراید به دره در محور زنجان به خرمدره درساعت ۲۳ شامگاه سه شنبه خبر دادو افزود: متاسفانه در این تصادف یک نفر فوت و یک نفر هم مصدوم شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را توجه تداشتن به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف دیگر در آزاد راه زنجان به قزوین خبر دادو گفت: در این تصادف یک کامیون حامل بار کنسانتره گوجه فرنگی بوده که به علت حمل نکردن صحیح بار توسط کامیون، کنسانتره گوجه فرنگی در آزاد راه پخش می شود و لغزنده بودن سطح جاده باعث برخورد یک دستگاه خودرو وانت پیکان با کامیون می شود که بر اثر این برخورد یکی از سرنشینان وانت پیکان که کمربند نبسته بود به بیرون از خودرو پرت شده و در دم فوت می کند و یک نفر هم مصدوم می شود.

شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصادف را بی احتیاطی راننده کامیون عنوان کرد و گفت: باید اصول اولیه در ز مینه حمل بار توسط رانندگان رعایت شود.

وی با بیان اینکه بر اثر برخورد یک خودرو نیسان با پراید در ساعت دو بامداد امروز(چهارشنبه) در محور زنجان به بیجار باعث فوت دو نفر شد، گفت: علت اصلی وقوع این تصادف انحراف به چپ از جانب راننده نیسان بود.