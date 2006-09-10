با پيروزي بر پاس به آينده اميدوار شديم / استقلال بهتر از پاس نيست

نيك نفس در گفتگو با خبرنگارمهر با بيان مطلب فوق اظهار داشت : اگر چه بازيكنان ليگ برتري در صنعت مس بازي مي كنند و تجربه چنين بازي هايي را دارند اما استرس بازيكنان تيم ما زياد بود .

وي ادامه داد : تيم ما بهتراز پاس بازي مي كرد و هر چند كادر فني و بازيكنان اين تيم قبل از شروع بازي در مصاحبه هاي مطبوعاتي از پيروزي مقابل تيم ما سخن مي گفتند كه اين نشان مي دهد بيش از حد ما را دست كم گرفته بودند.

نيك نفس خاطر نشان كرد : اميدوارم در پايان نيم فصل مس را حداقل در ميانه هاي جدول نگه داريم و در صورت امكان نيم نگاهي هم به بالاي جدول داشته باشيم .

وي در خصوص ديدار هفته آينده با استقلال تهران گفت: استقلال هم تيم خيلي ويژه اي نيست و مثل ديگر تيم هاي باشگاهي كشور و حتي تيم پاس است و قطعا در آن بازي براي پيروزي به ميدان خواهيم رفت.

وي يادآور شد : متاسفانه نيمي از مشكلاتي كه داريم در مورد گنجايش استاديوم شش الي هفت هزارنفري كرمان است و در صورتي كه مردم ما را كمك بكنند بازي را به خوبي پشت سر خواهيم گذاشت.

مدير عامل مس كرمان در پايان گفت: از آنجايي كه بازي صنعت مس كرمان و استقلال تهران از طريق صدا و سيماي مركز كرمان پخش مي شود من از خانواده ها انتظار دارم كه فرزندان خود را به استاديوم نفرستند و از طريق تلويزيون اين بازي را تماشا كنند .

