هند و بنگلادش در اجلاس «سارک» به میزبانی اسلام آباد شرکت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «وکاس سوآراپ» سخنگوی وزارت امور خارجه هند طی بیانیه ای اعلام کرد: همکاری منطقه ای و تروریسم نمی توانند در راستای هم ادامه یابد و هند در نوزدهمین اجلاس سران اتجادیه سارک به میزبانی اسلام آباد شرکت نمی کند.

وی در ادامه افزود: دهلی نو خواستار ارتقای همکاری های منطقه ای است اما این در صورتی ممکن است که منطقه عاری از خطر تروریسم باشد. دیگر کشورهای عضو نیز باید نگرانی های خود را از برگزاری اجلاس سران سارک در اسلام آباد اعلام کنند.

پس از انصراف هند از شرکت در اجلاس سران سارک به میزبانی پاکستان، دولت بنگلادش نیز طی بیانیه ای اعلام کرد که از حضور در اجلاس مذکور به میزبانی اسلام آباد خودداری می کند.

برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که افغانستان نیز در اجلاس مذکور شرکت نمی کند.

لازم به ذکر است اجلاس سران سارک قرار است در ماه نوامبر در اسلام آباد پاکستان برگزار شود.