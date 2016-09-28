مصرف بی رویه انواع انرژی در استان رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان نیک اقبالی در نشست بهینه سازی مصرف انرژی در استان، افزود: با مطالعه، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی تلاش برای مصرف بهینه و روند کاهش انرژی در استان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد :موضوع کاربردی کردن الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی از جمله گاز و سوختهای فسیلی در فصل سرما و استفاده از برق در فصل گرما در استان مورد توجه جدی قرار می گیرد و در این خصوص تصمیم گیری می شود.

معاون امور عمرانی تاکید کرد: برای مصرف بهینه انرژی، برق، گاز، نفت سفید و کوره، گازوئیل و آب، دستگاه های اجرائی صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی، آب منطقه ای، شهرداری ها، آبفای شهری و روستائی، آموزش و پرورش و دیگر دستگاهها با کمک صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی با فرهنگ سازی و علمی کردن مصرف انرژی برنامه ریزی کنند.

به گفته نیک اقبالی، موضوع تغییر سوخت برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به جای سوخت های مایع از گاز، احداث و ساخت کارخانجات در نزدیکی خطوط لوله گاز، دوگانه سوز کردن کارخانجات و استاندارد سازی آنها از دیگر پروژه ها و برنامه های مهم استان در این رابطه است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به بیان اهمیت انرژی و آب و غیر تجدید پذیر بودن اغلب انرژی ها و به عنوان سرمایه های ارزشمند کشور اشاره کرد و گفت: تشویق و ترغیب مردم در مصرف بهینه انرژی موضوع بسیار مهم، قابل اهمیت و ضروری است که باید مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آن اقدام و عمل شود.

نیک اقبالی به برنامه ریزی در جهت بهره گیری مطلوب از ظرفیتهای استان در استفاده از انرژی های تجدید پذیر به دستگاه های متولی تاکید کرد و افزود: باید تلاش کرد با کمک شرکت های دانش بنیان از ظرفیتهای موجود استان در خصوص تامین انرژی های تجدید پذیر برق آبی، بادی و خورشیدی با جذب سرمایه گذاری در استان هم برنامه داشت.