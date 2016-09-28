یوسف یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم به خوبی از عرصه های طبیعی استان محافظت کنیم و کمتر شاهد آسیب و صدمه به آن باشیم به نیروی انسانی کافی احتیاج هست و در حال حاضر در سطح استان با کمبود حدود ۲۰۰ نیرو در این حوزه مواجه هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر کمبود اعتبارات و تخصیص تنها بخشی از اعتبارات مورد نیاز، سبب شده که نتوانیم امکانات و تجهیزات مورد نیاز در این زمینه را فراهم یا برخی طرح های عمرانی منابع طبیعی را به اتمام برسانیم و هم اکنون علاوه بر کمبود نیروی انسانی با کمبود بودجه هم مواجه هستیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: بیش از ۷۰ نقطه از عرصه های طبیعی استان مرکزی طی نیمه نخست سال جاری دچار آتش سوزی شده و در این آتش سوزی ها، یک هزار و ۵۲۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان از بین رفته است.

وی وقوع حریق را یکی از اصل ترین مخاطرات نابودکننده عرصه های طبیعی عنوان کرد و گفت: نابودی پوشش گیاهی، از بین رفتن مراتع و فرسایش بادی و آبی از مهمترین تهدیداتی است که به دنبال آتش سوزی در عرصه های طبیعی رخ می دهد.

یوسفی خاطرنشان ساخت: به طور میانگین، سالانه بیش از یک هزار و ۵۰۰هکتار از عرصه های طبیعی استان مرکزی طعمه حریق می شود و طی ۱۰سال گذشته بیش از ۱۵هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان مرکزی در آتش سوزی از بین رفته است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری های اداره منابع طبیعی در راستای رفع تصرف از اراضی ملی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵۸فقره پرونده برای مقابله با تخریب و تصرف شش هزار و ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی در مراجع قضایی در دست بررسی است و به زودی تعیین تکلیف می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: طی نیمه نخست سال جاری ۴۲ مورد پرونده تصرف اراضی ملی در استان مرکزی در مرجع قضایی تعیین تکلیف شده و ۶۵۰ هکتار از اراضی ملی استان از دست متصرفان خارج شده است.

یوسفی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات حفاظت از عرصه های طبیعی استان مرکزی، ورود غیرمجاز دام از مناطق دیگر به مراتع این استان است، بیان کرد: تنها در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷هزار راس دام به طور غیرمجاز وارد مراتع و عرصه های طبیعی استان مرکزی شده اند که این مساله نیز تهدیدی برای مراتع و عرصه های طبیعی استان است و در این راستا پیگیری های قضایی برای جلوگیری از ورود غیرمجاز دام را در دستور کار قرار داده ایم.