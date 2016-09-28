آمادگی جسمانی، رمز موفقیت در ماموریت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهرعلی باران چشمه در همایش ورزش صبحگاهی نیروهای مسلح که به میزبانی یگان ویژه ناجا برگزار شده بود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهارداشت: این ایام، یادآور رشادت های دلاورمردانی است که برای دفاع از ناموس، دین، قرآن و لبیک به فرمان امام زمان (عج) و مبارزه با دشمنانی که در کنار رژیم بعث عراق بودند، ایستادند و سرافرازانه دفاع کردند و سربلند بیرون آمدند.

این مقام ارشد نظامی، پیروزی رزمندگان اسلام را تاسی از انقلاب عاشورا دانست و افزود: اگر تاسی از انقلاب عاشورا، آیین شهادت و فرمان پذیری از ولی فقیه نبود بی شک این سربلندی به دست نمی آمد.

باران چشمه با اشاره به مسئولیت پذیری سخت دوران بعد از جنگ بر دوش نیروهای مسلح، خاطر نشان کرد: تک تک ما پرچمدار و علمدار شهیدانی هستیم که نظام به رشادت و ایثار آنها نیاز دارد لذا آمادگی جسمانی و ورزش خوب می تواند رمز موفقیت در ماموریت ها باشد.

رئیس تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح، آمادگی عملیاتی را از اصول اصلی در نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: دشمنان نظام همیشه با توطئه های مختلف درصدد شکست انقلاب بوده و هستند اما امروز انقلاب اسلامی در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که مردم مظلوم دنیا چشمشان به انقلاب و رهبری است.

گفتنی است در مراسم ورزش صبحگاهی نیروهای مسلح کارکنانی از سپاه پاسداران، ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، یگان های ویژه و بسیج حضور داشتند و باستانی کاران و ورزشکارانی از یگان یکم امیرالمومنین علی(ع) به نمایش حرکات انفرادی پرداختند.