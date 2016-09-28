بجنورد میزبان اختتامیه همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی، احسان عباسی اظهار داشت: اختتامیه همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم هفتم و هشتم مهرماه سال جاری با حضور اساتید برجسته حوزههای قرآن و علوم پزشکی، در بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: همچنین علی منتظری، رئیس پژوهشکده بهداشت جهاد دانشگاهی و حمید صابر فرزام، رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور از مهمانان این همایش هستند.
رئیس همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم بابیان اینکه حدود ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد، اظهار داشت: از این تعداد ۹۶ مقاله شامل ۱۲ مقاله، ۳۵ پوستر، ۲۴ چکیده و ۲۵ سخنرانی، پذیرفتهشده است.
عباسی با ذکر اینکه فراخوان مقاله این همایش در بهمنماه سال گذشته اعلام و برای ارسال مقالات تا پایان فروردین امسال مهلت داده شد، گفت: اما به دلیل پیگیریهای مکرر علاقهمندان مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری تمدید شد.
رئیس همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم گفت: در قالب این همایش چهار پنل تخصصی قرآن و سلامت جسمی، قرآن و سلامت روانی، قرآن و سلامت اجتماعی و قرآن و سلامت معنوی برگزار میشود.
وی یادآور شد: همچنین در این همایش کارگاههای تخصصی با عناوین «روشها و مدلهای تولید علم و نظریهپردازی در حوزه قرآن و سلامت»، «روششناسی مطالعات میانرشتهای قرآن کریم»، «نقد و بررسی دیدگاهها درباره گسترده سلامت در قرآن کریم» و
«چگونگی بهرهگیری از رهنمودهای قرآن و عترت در برنامهریزی خدمات جامع سلامت» برگزار میشود.
عباسی با اشاره به حضور اساتید برجسته کشوری در این کارگاهها، تصریح کرد: محل برپایی کارگاهها و پنلهای تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی، علوم قرآنی و دانشگاه علوم پزشکی اسفراین است.
وی گفت: آئین افتتاحیه این همایش ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۷ مهرماه در سالن شهید آوینی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و آئین اختتامیه آن بهعنوان برنامه محوری ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۸ مهرماه در سالن بصیرت دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار میشود.
وی تصریح کرد: همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم با همکاری جهاد دانشگاهی خراسان شمالی، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد برگزار میشود.
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