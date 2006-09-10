بهاي كاغذ هفتاد گرمي به بيست و هشت هزار تومان رسيد / بهاي كاغذ را دلالان تعيين مي كنند !

محسن دولتي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه در هفته گذشته بهاي كاغذ هفتاد گرمي مصرفي ناشران پس از مدتي كه روندي نزولي را طي مي كرد ، ناگهان دوباره رو به افزايش گذاشت و هم اكنون با پانصد تومان افزايش نسبت به هفته قبل ، به مرز بيست و هشت هزار تومان رسيد .

وي دلايل اين افزايش قيمت را كاهش حواله هاي دولتي كاغذ هفتاد گرمي در بازار آزاد عنوان كرد و افزود : اتحاديه صنف كاغذ و مقوا در خصوص افزايش قميت اخير كاغذ در نشستي كه به زودي برگزار مي شود با فعالان اين صنف بحث و تبادل نظر خواهد كرد .

نايب رئيس اتحاديه كاغذ و مقواي تهران با ابراز اطمينان نسبت به بهبود وضعيت توزيع كاغذ در كشور در آينده نزديك گفت : بعد از برداشتن يارانه از كاغذ ديگر مشكلات كنوني را شاهد نخواهيم بود و همه اين نوسات بازار كاغذ ناشي از دخالت واسطه ها و دلالان در فروش كاغذ است .

وي در ادامه افزود : در ده روز اخير ، تقاضا براي خريد كاغذ از بازار آزاد افزايش يافته است و با توجه به نزديكي ماه مهر ناشران دست به كار توليد كتاب هاي جديد شده اند .