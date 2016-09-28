به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس کمری رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران در نخستین همایش سراسری تشکل های شاهد و ایثارگر که صبح چهارشنبه در مجموعه اردوگاه ایثار واقع در کردان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: راه شهیدان را ادامه خواهیم داد، خوشبختانه مسیر شهادت همواره گشوده است.

وی با بیان اینکه این گردهمایی برای نخستین بار در کشور برگزار شده است، افزود: برگزاری این مراسم ها اثرات مثبتی را برای جامعه به همراه دارد.

رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: این همایش به دستور ریاست بنیاد شهید و امور ایثار گران برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هماهنگی با تشکل ها و تکمیل آمارهای دریافتی از جمله اقدامات انجام شده پیرو این مهم بوده است، تصریح کرد: هماهنگی و شرکت در جلسات مشترک به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی صورت گرفته است.

کمری با اعلام اینکه کمیسیون اقتصاد مقاومتی برای برگزاری این همایش سراسری تشکیل شده است، گفت: بدون شک برگزاری این قبیل مراسم ها نقش مهی در توسعه فرهنگ ایثار و شهادت دارد.