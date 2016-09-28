به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان سه‌شنبه‌شب در کارگاه آموزشی خانواده متعالی اظهار کرد: جامعه امام، پیشوا، پیشتاز و متعالی در پرتو خانواده متعالی تحقق پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون خانواده سالم ادعای مرجعیت و پیشوایی کند، افزود: اسلام در ارتباط با خانواده متعالی توصیه‌های متعدد و فراوانی دارد که باید در زندگی به آن‌ها توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه طبق روایات نشستن در کنار خانواده متعالی همچون اعتکاف در مسجد است، گفت: خانواده خوب خودبه‌خود به وجود نمی‌آید و خوشبختی محصول تلاش بینش و آگاهی خود ما است.

لطفیان با بیان اینکه در قرآن دو نوع آل خوب و بد وجود دارد، بیان کرد: آل ابراهیم، موسی و عمران مثبت و تأثیرگذار در تعالی و توسعه دین و جامعه اما آل فرعون، سعود و خلیفه که امروز به جان جوامع افتاده است موجب نابودی هستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات نیز به‌عنوان آل اثربخش در درون و بیرون جامعه است، تصریح کرد: آل سازمان تبلیغات در مسیر رشد و کمال جامعه تلاش می‌کند و با سایر آل‌ها تفاوت جدی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه خانواده سازمان تبلیغات باید قرارگاه اطمینان باشد، گفت: همان‌طور که سلامت جسم بخشی از زندگی است آرامش روح نیز در زندگی از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات به دنبال خانواده متحجر و سکولار نیست بلکه به دنبال خانواده‌ای متعالی است که بتواند مایه سکونت و آرامش باشد.

لطفیان با اشاره تفاوت های متعدد بین مودت و محبت، اظهار کرد: مودت امری دائمی و دوست داشتن همراه با پیروی است اما محبت موقتی است و پیروی در آن مفهومی ندارد.

وی با بیان اینکه زندگی انبیا همراه با مودت بوده است، گفت: در مودت خیانت و وابستگی وجود ندارد ولی محبت تنها وابستگی است و دل‌بستگی در آن بی‌معنا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: مودت جاده‌ای دو طرفه است درصورتی‌که محبت یک‌طرفه است.