همایش استقبال از ماه محرم در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولیفقیه در استان اردبیل شامگاه سهشنبه در این مراسم با تأکید به بهرهگیری قلبی و اعتقادی از عزاداریهای ماه محرم تصریح کرد: تمامی خوبیها و محاسنات اخلاقی در واقعه کربلا جمع شده و درس عبرتی برای تاریخ است.
آیتالله سید حسن عاملی با تأکید به اینکه قیام امام حسین (ع) مبارزه با صرف یزید و معاویه نبود، اضافه کرد: در واقع این قیام مبارزه با هر تفکر فاسد و ظالم در دنیا است و همواره پیام آن در طول تاریخ زنده و جاری و ساری است.
وی با تأکید به اینکه فساد حاکم جامعه را به فساد و ظلم میکشاند، اضافه کرد: در وضعیتی که عبرت گیری از پیام عاشورا بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، برخی کشورها به مبارزه آشکار با این واقعه برخواسته اند.
نماینده ولیفقیه در استان ممنوعیت در برافراشتن پرچم عزاداریهای امام حسین (ع) را مصداق بارز مبارزه با امام حسین (ع) دانست و تأکید کرد: حکام این کشورها ادعا دارند که عزاداری باید در فضاهای سرپوشیده انجام شود در حالی که نمیتوان عزاداری امام حسین (ع) را محدود کرد.
عاملی با تأکید به جلوگیری از عزاداریهای ظاهری اضافه کرد: عزاداری نمادی برای رسیدن به پیام عاشورا است و اگر به غیر این عمل کنیم راه به خطا پیمودهایم.
امامجمعه اردبیل عزاداری واقعی را پیروی واقعی از امام حسین (ع) توصیف کرد و گفت: گریستنی که نتواند عشق حقیقی به ابا عبدالله ایجاد کند صحیح نیست.
وی با یادآوری رفتار مردم کوفه بعد از تلاوت نامه امام حسین (ع) اضافه کرد: در وضعیتی که دشمنان به دنبال توطئه و نقشههای شیطانی هستند لازم است با چشمباز و بصیرت در مقابل توطئهها ایستاد.
نماینده ولیفقیه در استان خواستار مشخص کردن شعاری برای مراسمات عزاداری شد و افزود: این شعار میتواند در هر سال نقطه تمرکز برنامههای عزاداری باشد.
عاملی برپایی مراسمات عزاداری را فرصتی برای بر ملأ شدن نقشههای دشمنان خواند و گفت: شعار امسال حسینیان اردبیل «و امری لأمرکم متبع» تعیین میشود تا به تکیه بر آن هیئتهای عزاداری برنامههای خود را اجرا کنند.
وی همچنین به ضرورت مقابله با انحرافات در مراسمات عزاداری و مداحیها تأکید کرد و بیان داشت: از جمله برخی مصادیق انحرافی مانند طوق میبایست از دستههای عزاداری جمعآوری شود.
در این مراسم شهردار اردبیل نیز انتقال شعائر اسلامی و حسینی را از جمله مهمترین اهداف عزاداریها عنوان و به آمادگی این مجموعه برای استقبال از ماه محرم اشاره کرد.
حمید لطفاللهیان با بیان اینکه اردبیل به مهد تشییع و عشق به ابوالفضل (ع) و امام حسین (ع) در دنیا شناخته میشود، اضافه کرد: همهساله سنت استقبال از ماه محرم برگزار میشود و این مراسم شهرت جهانی دارد.
وی ضرورت نهادینه کردن پیام عاشورا را منوط به الگوسازی رفتار امام حسین (ع) دانست و افزود: انتظار میرود بزرگان شهر نیز در اجرای برنامههای ارزنده در این ماه یاری گر شهرداری باشند.
