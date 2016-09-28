گارد راس آمریکایی پتروشیمی به ترکیب این تیم اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به درخواست مهران شاهین طبع، سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی، این تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا اقدام به جذب دو بازیکن خارجی کرد. «جرالد رابینسون»، گارد راس آمریکایی همراه با «جیمز وایت» بازیکن پست دو و سه بازیکنان خارجی هستند که پتروشیمی را در رقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا همراهی خواهند کرد.

به همین منظور وایت حدود سه هفته پیش به ایران سفر کرد و تمرینات خود با پتروشیمی را آغاز کرد اما رابینسون شب گذشته طی سفر به ایران به تمرینات پتروشیمی ملحق شد. این در حالی است که پتروشیمی برای حضور در مسابقات باشگاه های آسیا هفته آینده عازم چین می شود.

بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا طی روزهای ۱۷ تا ۲۵ مهرماه در دوهان چین برگزار می شود. پتروشیمی بندرامام تنها نماینده ایران در این رقابت هاست که به عنوان قهرمانی منطقه غرب آسیا راهی چین خواهد شد. پتروشیمی در گروه اول این رقابت ها با تیم‌های الریاضی لبنان، ONGC هند، الریان قطر و پایویان چین تایپه هم‌گروه شده است.