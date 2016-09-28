برترین های دومین المپیاد ورزشی محلات در سنندج تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان و شهرستان سنندج و همچنین تعدادی از قهرمانان ورزش کشور، تیم ها و نفرات برتر المپیاد ورزشی محلات سنندج که به همت شهرداری این شهر برگزار شد تقدیر شدند.

در جریان برگزاری این مراسم حسن روشن، حمید درخشان و بیژن ذوالفقارنسب از پیشکسوتان فوتبال کشور به همراه شماری از ورزشکاران و مربیان برجسته این استان در سایر رشته های ورزشی نیز حضور داشتند.

شهردار سنندج در جریان برگزاری این مراسم، با بیان اینکه استان کردستان یکی از استانهای با استعداد و قهرمان پرور است گفت: نبود اسپانسر مهم ترین مشکل ورزش استان است.

منوچهر فخری ادامه داد: ورزش در استان کردستان با شور وشوق خاصی دنبال می شود و جوانان مستعدی در این استان در رشته های مختلف ورزشی قهرمانی های زیاد برای کشور به ارمغان آورده اند.

وی بیان کرد: جوانان این استان بواسطه شرایط اقیلمی دارای فیزیک بدنی خوبی هستند که این مهم ترین فاکتور در جهت حمایت از ورزشکاران است.

وی با بیان اینکه ورود شهرداریها به مقوله ورزش می تواند سلامتی جامعه را تضمین کند گفت: ترویج ورزش همگانی و برگزاری المپیاد ورزشی محلات جهت شناخت ورزشکاران با استعداد از برنامه های این شهرداری است.

فخری یکی از مهم ترین مشکلات ورزش استان را نبود اسپانسر دانست و افزود: در صورت حمایت اسپانسر ورزش استان پتانسیل حضور در لیگ های برتر در چندین رشته ورزشی را دارد.

ورزش یک صنعت ارز آور و پر سود است

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این نشست با بیان اینکه امروزه در کشورهای توسعه یافته به ورزش بعنوان یک صنعت ارز آور و پرسود نگاه می کند پس دیدگاه ها نسبت به امر ورزش تغییر کند.

جلال شریعتی بیان کرد: شاید از ورزشکاران این استان بواسطه نبود اسپانسر حمایت های خوبی نشده اما ورزشکاران این دیار با غیرت مثال زدنی توانستند همواره در رقابتهای بین المللی مقامهای باارزشی کسب نمایند.

وی گفت: شهرداری و شورای شهر در چند سال اخیر بر اساس رسالت کاری خود حمایت های خوبی از ورزشکاران انجام داده است.

در این مراسم علاوه بر تجلیل از نفرات و تیمهای برتر دومین المپیاد ورزشی محلات از دکتر بیژن ذوالفقار نسب، جمشید خیر آبادی و جمیل لطف الله نسب از مربیان برجسته کردستانی که در عرصه های ملی و بین المللی موفق به کسب عنوان شده بودند نیز تجلیل بعمل آمد.