  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۲

پیغام رئیس فدراسیون فوتبال بعد از شکست تیم ملی فوتسال

پیغام رئیس فدراسیون فوتبال بعد از شکست تیم ملی فوتسال

رئیس فدراسیون فوتبال در تماس تلفنی با کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران بعد از باخت به روسیه، از زحمات اعضای این تیم تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در تماس تلفنی با اعضای تیم ملی فوتسال در کلمبیا  گفت: این باخت چیزی از ارزش‌های شما کم نمی کند. بدون شک شما قابلیت‌ها و توانایی های خود را در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا نشان داده اید. شما برای ما و فوتسال کشور ارزشمند هستید و همه از جمله فدراسیون فوتبال قدر زحمات و تلاش‌ شما را می دانند.

مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتسال جام جهانی بامداد امروز چهارشنبه با دیدار تیمهای ملی ایران و روسیه در کلمبیا پیگیری شد که این دیدار با برتری ۴ بر ۳ روسیه به پایان رسید. احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده و مهدی جاوید در این بازی برای ایران گل زدند.

کد مطلب 3781218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها