پیغام رئیس فدراسیون فوتبال بعد از شکست تیم ملی فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در تماس تلفنی با اعضای تیم ملی فوتسال در کلمبیا گفت: این باخت چیزی از ارزش‌های شما کم نمی کند. بدون شک شما قابلیت‌ها و توانایی های خود را در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا نشان داده اید. شما برای ما و فوتسال کشور ارزشمند هستید و همه از جمله فدراسیون فوتبال قدر زحمات و تلاش‌ شما را می دانند.

مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتسال جام جهانی بامداد امروز چهارشنبه با دیدار تیمهای ملی ایران و روسیه در کلمبیا پیگیری شد که این دیدار با برتری ۴ بر ۳ روسیه به پایان رسید. احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده و مهدی جاوید در این بازی برای ایران گل زدند.