اصلاح طلبان به ائتلاف نمي رسند/ حضور هاشمي در مجلس خبرگان را مفيد و ضروري مي دانيم

اسدالله بادامچيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با تاكيد مجدد بر اينكه اصلاحات مرده است، گفت: چنانچه اصلاح طلبان در تشييع جنازه به ائتلاف برسند، اين ائتلاف خوب و حتي امري مستحب است.

وي ابراز اميدواري كرد اصلاح طلبان نيز در صف وحدت ملت قرار بگيرند.

بادامچيان با تاكيد بر اينكه اصولگرايان در تلاش هستند تا در انتخابات شوراها فهرست جامع و كاملي را ارائه دهند و از تفرق و اختلاف در اسامي پرهيز نمايند، گفت: شوراي هماهنگي علاقمند است تا اصولگرايان در مجموعه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها با يكديگر هماهنگ باشند.

وي با تاكيد بر اينكه اصولگرايان در انتخابات آتي مي خواهند روي اصول تكيه كنند، گفت: روح آزاد انديشي و آزادي عمل در مجموعه اصولگرايان يكي از اصول مهم است.

قائم مقام حزب موتلفه درخصوص احتمال انشعاب در شوراي هماهنگي اصولگرايان در انتخابات آتي، افزود: خبرهايي كه به اين شكل اشاعه پيدا مي كنند هزار و يك شبهه را با خود به همراه دارند و به نظر، مبناي آن بر مخدوشيت گذاشته شده و عادي نيست.

بادامچيان ابراز عقيده كرد: اصولگرايان به تكليف شرعي و و ظيفه ديني شان عمل مي كنند و اگر اختلافاتي هم در بين شان باشد بهتر از اصلاح طلبان با يكديگر همراهي مي كنند.

اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه اصولگرايان با يكديگر در حال ديدار و رايزني با افراد و گروههاي موثر هستند، خاطرنشان كرد: در فهرست نهايي جامعتين آقايان هاشمي رفسنجاني و مصباح يزدي حضور خواهند داشت و اكنون فقط يك موضوع مانده است و آن تصميم هاشمي رفسنجاني مبني بر حضور در انتخابات مجلس خبرگان است كه به حضور وي در انتخابات آتي اميدواريم.

قائم مقام حزب موتلفه در پايان گفت: در ديدار اخيري كه با هاشمي رفسنجاني صورت گرفته است، وي هنوز جواب قطعي براي شركت در انتخابات مجلس خبرگان را نداده و در حال فكر كردن است ولي ما وجود وي را در مجلس خبرگان مفيد و ضروري مي دانيم.