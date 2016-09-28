سال ۱۴۰۰ بیکاری ۱۱ میلیون نفر را تجربه خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهار شنبه مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش‌ها گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه های راهبردی مجلس دهم ارائه داد.

وی گفت: در مجلس نهم ۷۰۰ طرح و لایحه ارائه شد که ۲۰۰ لایحه و ۵۰۰ طرح را شامل می شد.

جلالی ادامه داد: ۲۰۰ قانون در مجلس نهم تصویب شد که ۱۰۰ قانون بر مبنای لایحه و ۱۰۰ قانون بر مبنای طرح بود که از این میان ۶۵ قانون شاملل موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می شد. ۸۰ قانون مربوط به اصلاح الحاق و تمدیدهای جزیی بود.

جلالی اظهار داشت: در کل دوره نهم ۵۵ قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است.

وی همچنین اظهار داشت: در طول دوره نهم مجلس ۱۳ قانون در زمینه اقتصاد تصویب شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمار رشد اقتصادی گفت: در سال ۹۴ دولت اعلام کرد رشد اقتصادی ۱.۳ درصد بوده است، در دیداری که با رئیس مرکز آمار داشتیم اعلام شد این آمار اصلاح شده و رشد اقتصادی واقعی ۹ دهم درصد است اما بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۹۴ منفی ۴ دهم درصد بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه امسال رشد اقتصادی ۶.۶ درصد بوده است، گفت: ۴ درصد رشد ناشی از رشد تولید نفت بوده است که اگر در سال آینده نرخ تولید نفت ثابت شود نرخ رشد نیز کاهش خواهد یافت.

جلالی تک رقمی شدن تورم را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم خواند و گفت: در برنامه ششم توسعه ساز و کاری پیش‌بینی شده که دولت ها برای استمرار نرخ تورم تک رقمی مورد سوال قرار گیرند و حفظ این دستاورد اجباری شود.

وی با اشاره به کاهش ضریب جینی گفت: ضریب جینی به معنای شاخص نابرابری در کشور است.

جلالی اظهار داشت: ضریب جینی از سال ۹۰ به دلیل پرداخت یارانه های نقدی سیر نزولی داشت اما به دلیل جهش تورمی ضریب جینی در حال افزایش است و با گذشت چندین سال به وضعیت قبلی بازمی گردیم.

وی با اشاره به نرخ بیکاری گفت: دولت نرخ بیکاری را ۱۱ درصد اعلام کرده این در حالی است که نرخ بیکای در برخی استان ها و در برخی جنسیت‌ها تا ۵۰ درصد است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: تا سال ۱۴۰۰ در صورت ادامه این وضعیت نرخ بیکاری به رقم ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: بیکاری موجب آسیب های اجتماعی بسیاری خواهد اما در حال حاضر ایجاد اشتغال به عنوان موضوع محوری در کانون تصمیم گیری دولت ها قرار ندارد.

جلالی تاکید کرد: باید برای رشد نرخ اشتغال بدون اتکای به نفت برنامه ریزی کنیم.

وی تحریم‌های بین المللی را یکی از عوامل موثر بر این وضعیت خواند و گفت: چندی پیش مرکز پژوهش ها گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن اعلام شد که درست است تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده اما اقتصاد ایران از موانع ساختاری و نهادی رنج می برد.

وی با اشاره به مشکلات سیستم بانکی کشور گفت:بانک ها بیش از سرمایه ای که در اختیار داشتند تسهیلات داده اند و در حال حاضر مشکلات زیادی در سیستم بانکی وجود دارد.

ادامه دارد...