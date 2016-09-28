محمدحسین آبیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه دشمنان شیعه در صدد انجام کارهای ضد فرهنگی علیه شیعیان و اسلام هستند اما مسئولان فرهنگی ما با وجود اینکه متوجه این خطر هستند، حمایت چندانی از برنامه های اثرگذار ندارند.

وی عنوان کرد: برخی شعرای آیینی سال‌ها به دنبال چاپ اشعار و نوحه های خود هستند اما هنوز نتوانسته اند تامین اعتبار انجام دهند و همچنان در انتظار چاپ یک کتاب به سر می برند.

آبیاری با بیان اینکه بسیاری از اشعار و نوحه های شاعران یزدی طرفداران بسیاری در سراسر کشور و حتی خارج از کشور دارد، گفت: از سوی برخی هیئت های خارج از استان درخواست کتابی از نوحه های شاعران یزدی شده اما چنین کتابی برای ارائه در دست نداشته ایم.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان استان یزد به ویژه دست اندرکاران حوزه فرهنگی برای چاپ کتابی از اشعار با محتوا و دارای سندیت تاریخی حمایت‌های لازم را انجام دهند.

رئیس کانون مداحان و شعرای آیینی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن ماه محرم و برپایی هیئت های عزاداری، عنوان کرد: شعرا تلاش کنند اشعار با محتوا و مستند خود را به مداحان ارائه کنند و از ارائه اشعار سخیف، بددون محتوا و بدون سندیت تاریخی خودداری کنند.

وی از مداحان نیز خواست: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب توجه ویژه ای به هیئت های عزاداری استان یزد دارند، جایگاه خود را حفظ کنند و پیام عاشورا را در اجرای برنامه های خود به خوبی ارائه دهند و به صوت، لحن و ملودی ها توجه نشان دهند.