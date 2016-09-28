به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه بعد از شکست تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی، گفت: بعد از شکست صحبت کردن خیلی سخت است. مردم عزیزی که اینجا حضور داشتند، از بازی ما راضی بودند. به تیم روسیه تبریک می گویم. این تیم برای رسیدن به فینال مسابقات، برنامه ریزی خوبی داشت. نمی خواهم به اتفاقات بازی اشاره کنم اما داور آسیایی که برای این بازی انتخاب شده بود، به خوبی سوت نزد و قضاوت مطلوبی نداشت. کاپیتان ما را مصدوم کردند و متاسفانه (ACL) زانوی پایش پاره شد و یک پنالتی صد درصد را برای ایران نگرفت.

وی گفت: دو بازیکن چپ پای خود را از دست دادیم. روز اول بازی‌ها قدرت بهادری در بازی با اسپانیا مصدوم شد و امروز چپ پای دوم تیم که کاپیتان ما بود را از دست دادیم. بچه ها رشادت کردند و جای این دو بازیکن را پر کردند اما این بدشانسی بسیار بزرگی است که بازیکن چپ پا در تیم نباشد؛ چرا که بسیاری از برنامه های یک تیم بر اساس شرایط بازیکنان طراحی و اجرا می شود.

خبرنگاری ضمن تبریک برای بازی بسیار خوبی که ملی پوشان ایران برابر روسیه انجام دادند، از سرمربی ایران پرسید بعد از این شکست چگونه برای حضور در دیدار رده بندی آماده می شوید که ناظم الشریعه پاسخ داد: ما هدفمان قرار گرفتن در جمع بالا نشین ها بود. زمانی که برزیل را بردیم و با توجه به شرایط تیمی خوب، می توانستیم در فینال حضور داشته باشیم. روسیه تیم بزرگی است اما این اتفاق رخ نداد. تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا سوم شویم. ملت ایران به این تیم افتخار می کند. من به نمایندگی از مردم ایران به تیم ملی فوتسال افتخار می کنم و فکر می کنم کسب عنوان سومی برای اولین بار اتفاق خواهد افتاد و آسیا به این عنوان افتخار خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره اینکه کشور ایران درخواست جام جهانی ۲۰۲۰ را داده است و حضور شما در این جام جهانی و علمکردتان تا چه اندازه می تواند باری دریافت مجوز میزبانی موثر باشد؟ گفت: مسئولان فیفا متوجه خواهند شد که ایران از لحاظ فنی و استقبال بالای مردم در فوتسال در شرایط فوق العاده ای قرار دارد. فوتسال در ایران جایگاه بسیار بالایی دارد و فکر می کنم قبول میزبانی برای ایران از سوی فیفا تاثیر مثبتی خواهد داشت. خاطره خوبی از مردم مدجین داریم و امیدوارم در این تورنمنت مردم مدجین از عملکرد ما راضی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران بامداد امروز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مصاف روسیه رفت با نتیجه ۳ به ۴ شکست خورد.