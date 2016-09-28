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۷ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۲

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان:

طرح نظارت بر صادرات دام زنده در استان هرمزگان اجرایی می‌شود

طرح نظارت بر صادرات دام زنده در استان هرمزگان اجرایی می‌شود

بندرعباس - مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان گفت: طرح نظارت بر صادرات دام زنده از ابتدای سال با هدف صادرات دام سالم در استان آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی هرمزگان، محمد جانباز با بیان اینکه هرمزگان یکی از مبادی مهم صادرات دام زنده در کشور است، بیان داشت: از ابتدای سال تا کنون حدود یک‌میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۹۷ راس بز و گوسفند از طریق بندر شهید باهنر و بندرلنگه به کشورهای عمان و قطر صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: دام زنده استان‌های فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، تهران، لرستان  و کردستان از طریق استان هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: طرح نظارت بر صادرات دام زنده از ابتدای سال با هدف صادرات دام سالم در استان آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد.

جانباز افزود: نظارت بهداشتی بر صادرات دام زنده از مهمترین برنامه‌های اداره کل دامپزشکی استان است.

کد مطلب 3781244

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