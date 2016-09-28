به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی هرمزگان، محمد جانباز با بیان اینکه هرمزگان یکی از مبادی مهم صادرات دام زنده در کشور است، بیان داشت: از ابتدای سال تا کنون حدود یک‌میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۹۷ راس بز و گوسفند از طریق بندر شهید باهنر و بندرلنگه به کشورهای عمان و قطر صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: دام زنده استان‌های فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، تهران، لرستان و کردستان از طریق استان هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: طرح نظارت بر صادرات دام زنده از ابتدای سال با هدف صادرات دام سالم در استان آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد.

جانباز افزود: نظارت بهداشتی بر صادرات دام زنده از مهمترین برنامه‌های اداره کل دامپزشکی استان است.