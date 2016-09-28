سفر هیئت دولت موجب پیشرفت استان قزوین خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در بدو ورود به استان قزوین در راه آهن قزوین با ابراز خرسندی از سفر به این استان اظهار کرد: خوشحالیم که در ایام مبارک ذی الحجه در بین مردم استان قزوین هستیم.

وی افزود: مایه افتخار است که در این بازه زمانی این فرصت ایجاد شده تا در بین مردم فرهیخته استان قزوین حضور داشته باشیم و بتوانیم با نخبه گان، فعالین اقتصادی و فرهیختگان این شهر دیدار داشته باشیم.

رئیس جمهور اذعان کرد: در این سفر طرح ها و پروژه هایی که در دولت تصویب شده به اطلاع مردم خواهد رسید.

روحانی تاکید کرد: امیدواریم این سفر بتواند موجب پیشرفت استان فعال قزوین در همه عرصه ها در سطح کشور را فراهم کند.

دکتر روحانی برای سخنرانی در جمع مردم قزوین عازم ورزشگاه شهید رجایی شد.

مسیر استقبال رئیس جمهور مملو از جمعیتی است که از ساعتها قبل منتظر حضور رئیس جمهور خود هستند.

مراسم استقبال در مسیر خیابان طالقانی، ولیعصر تا ورزشگاه شهید رجایی در حال برگزاری است.