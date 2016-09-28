خدمات قرنطینه ای دامپزشکی خراسان جنوبی الکترونیک ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی، سید مهدی معراجی گفت: در راستای توسعه خدمات الکترونیک و تکریم ارباب رجوع بخشی از خدمات قرنطینه ای دامپزشکی به صورت غیر حضوری انجام می شود.

وی مهمترین این خدمات را ثبت درخواست مجوز بهداشتی واردات، رفع نواقص درخواست مجوزهای بهداشتی و ثبت شرکت عنوان کرد و افزود: پیش از این متقاضیان برای اقدامات یادشده حضوری اقدام می کردند که با ارایه خدمات به صورت الکترونیک دیگر نیازی به حضور متقاضیان نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان خراسان جنوبی یادآور شد:دامپزشکی کشور از دستگاه های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک بوده و موفق به کسب نماد دولت الکترونیک به عنوان اولین دستگاه دولتی از سازمان مدیریت کشور شده است.

معراجی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور بستر مناسبی را برای گسترش خدمات الکترونیک فراهم کرده است افزود: سامانه یکپارچه قرنطینه که یکی از 12 سامانه خدمات دامپزشکی به مردم است از این پس به صورت کاملا الکترونیک و غیر حضوری خدمات خود را ارائه می دهد.